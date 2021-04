A volte bisogna assumere delle abitudini che gli altri potrebbero considerare stravaganti, ma che invece sono estremamente utili. Ecco allora perché è veramente geniale il motivo per cui tutti i proprietari d’auto infilino un pezzo di carta stagnola in tasca.

La sicurezza prima di tutto

Se abbiamo timore che qualcuno possa prendere possesso della nostra auto allora qualche utile consiglio ci sarà di grande aiuto. Un buon ladro professionista non ruberà mai l’auto cercando di forzare la serratura della portiera, poiché rischia di far scattare l’allarme. La cosa migliore è di poter entrare senza commettere infrazioni. Questo significa aprire la porta con le sue stesse chiavi. Ebbene oggi tutto questo è possibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I segnali elettronici

A differenza delle auto di qualche tempo fa, le chiavi dei modelli recenti sono tutti dotati di segnale elettronico. Questo segnale in pratica permette di sbloccare le porte della macchina.

Il problema purtroppo è che i ladri sono equipaggiati con sistemi che permettono non solo di intercettare il segnale, ma di copiare anche i codici di sicurezza. Non si tratta di apparecchiature enormi, ma di congegni con cui è possibile captare il telecomando di un cancello automatico o le chiavi dell’auto.

È veramente geniale il motivo per cui tutti i proprietari d’auto infilino un pezzo di carta stagnola in tasca

Per impedire che questo avvenga, si può adottare un semplice trucco, molto pratico e alla portata di tutti. Non è necessario essere degli esperti, ma tutti possono fare ciò. Basta avvolgere la chiave in un foglio di alluminio per bloccare i segnali. La chiave sarà protetta dai ladri che cercano di captare i suoi dati.

Tuttavia ci sono in commercio dei sistemi di protezione più efficaci per le chiavi. Si tratta di piccole tasche in cui deporle e che le proteggono completamente, attraverso la classica gabbia di Faraday.

Si possono deporre le chiavi anche in piccole scatole di metallo e persino nel frigorifero. In questo modo molto semplice le chiavi saranno ben protette dagli attacchi sempre più sofisticati dei ladri d’auto.

Utili sono questi consigli su come difendersi dai ladri in casa.