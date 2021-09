“I sogni son desideri” cantava Cenerentola in quella bellissima canzone nel celebre film di Walt Disney. Alle a volte però i sogni ci lasciano dubbi e interpretazioni che ci fanno riflettere per tutta la giornata successiva. Senza considerare che il sogno può trasformarsi in incubo, facendoci svegliare repentinamente e perdere quindi il sonno. Con relativa stanchezza della mattina successiva, in cui vaghiamo al lavoro e per casa come fossimo dei morti viventi. Vediamo allora assieme ai nostri Esperti cosa significano questi 4 sogni che facciamo sempre tra cui quello di cadere nel vuoto. Prendiamo spunto da alcuni studi internazionali, curati dai migliori psicoterapeuti.

Denti che cadono e si staccano dalla bocca

Uno dei sogni più ricorrenti della nostra attività cerebrale notturna è quello dei denti che cadono. Se amiamo giocare al Lotto , il numero classico del dente è il 16. Esistono, però tutta una serie di altri numeri abbinati ai vari denti e alle azioni a essi legate. Tornando al nostro sogno, che in questo caso però è più simile a un incubo, potrebbe simboleggiare l’età che avanza. Invecchiare e morire portano ovviamente alla caduta dei denti, ed è per questo che di contro, se sogniamo una cosa del genere, reagiamo con estrema risolutezza, pensando a divertirci.

Cosa significano questi 4 sogni che facciamo sempre tra cui quello di cadere nel vuoto

La caduta nel vuoto, così come la sensazione di volare sono due dei sogni che maggiormente facciamo durante la nostra vita. Nel primo caso, secondo gli esperti, ci troviamo di fronte a una sensazione probabile di impotenza di fronte agli accadimenti della nostra vita. Ci troviamo così a cadere nella nulla, come in maniera simile non riusciamo ad affrontare determinate situazioni. È il nostro subconscio che potrebbe così comunicarci la nostra paura di sbagliare azioni e parole della quotidianità.

La sensazione di volare invece dovremmo interpretarla come una nuova sfida che stiamo per affrontare. Alcuni studiosi propendono per la teoria che il volo sia un estraniarsi dalla realtà. Altri, invece sostengono che volare rappresenti il momento perfetto nella nostra vita per affrontare delle sfide coraggiose, che finora abbiamo sempre e solo sognato.

Sognare dei gatti

Chiudiamo la nostra rassegna con un sogno che accomuna entrambi i sessi e tutte le età: i gatti. Questo splendido animale, che spesso ci fa compagnia anche nella vita reale, può comparirci anche in sogno. Sono molti gli studiosi che sostengono come sognare gatti significhi dover ricercare la parte più femminile e sensibile del nostro carattere. Non si spaventino i maschietti perché non è assolutamente indice di scarso carattere. Ma potrebbe semplicemente indicarci anche la via di rapporti maggiormente diretti e sinceri col sesso femminile.

