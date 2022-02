Un’opera racchiude un’immensità di emozioni e una serie di trame e personaggi da far venire la pelle d’oca. Quando una storia è scritta con conoscenza, sapienza, talento e amore, non possiamo fare a meno di riconoscere il suo valore unico e assoluto. Solitamente, quando si usano questi aggettivi, si parla per lo più di classici. Ma non dobbiamo dimenticarci che questa categoria affonda le sue radici nell’antichità del Mondo, trovando il proprio centro nella società dell’Antica Grecia. Proprio qui, infatti, sono nate alcune delle storie più belle di sempre, che ci travolgeranno come mai prima d’ora.

I grandi classici partono dall’antichità e dovremmo conoscere questi 3 tesori che cambieranno la nostra conoscenza

L’Antica Grecia ha dato vita a miti e storie tra i più belli di sempre. E il loro valore è tale da aver fatto giungere questi racconti fino a noi. Impossibile non citare, come primo vero autore, proprio Omero. Le leggende su di lui sono infinite, e non ci sono prove storiche che sia realmente esistito. Anzi, molti credono che le sue grandi opere siano state scritte a più mani. Ciò che è certo, però, è che uno dei grandi capolavori della letteratura è proprio l’Iliade.

La trama è incredibile e i personaggi sono delineati così sapientemente da far rimanere a bocca aperta. Il tutto inizia proprio quando Paride, principe troiano, si innamora di Elena, moglie dello spartano Menelao, portandola via con sé. Da qui, assistiamo agli ultimi cinquantuno giorni del decimo anno di una delle guerre più leggendarie della storia, affrontando temi delicati e profondi ed entrando in contatto con personaggi di un calibro mai visto prima.

Ecco i 3 libri che sono dei veri e propri capolavori conosciuti in tutto il Mondo e che dovremmo assolutamente leggere il prima possibile

Ma i classici della meravigliosa letteratura greca non sono, di certo, finiti e per descriverli tutti non basterebbe un giorno. Tra questi, però, possiamo annoverare un’opera che fa davvero emozionare. Stiamo parlando dell’Antigone di Sofocle, un vero e proprio capolavoro. La storia si concentra su Antigone che, perso il fratello Polinice, vorrebbe dargli sepoltura dignitosa. Ostacolata da una legge del re di Tebe Creonte, che vieta invece di seppellire Polinice, Antigone non si ferma e porta a termine il suo obiettivo. Scoperta, verrà condannata e rinchiusa in una grotta.

Infine, chiudiamo questa incredibile lista con Elettra di Euripide, un altro gioiello della letteratura che non potrà assolutamente lasciarci indifferenti. Una tragedia familiare si snoda e si sviluppa nell’opera di Euripide, che ci fa conoscere la storia di Elettra, separata dal fratello e convinta che questi fosse morto. Dopo essere stata data in sposa a un contadino, incontra il fratello e vendica il padre, ucciso da Clitemnestra, loro madre naturale. Le conseguenze del matricidio saranno riportate nell’opera, che spiegherà il futuro dei due fratelli da quel momento in poi. Dunque, ecco i 3 libri che sono dei veri e propri tesori della letteratura, da custodire con amore e da conoscere alla perfezione.

Approfondimento

Ecco 3 dei libri più belli della storia da leggere assolutamente almeno una volta nella vita