Chi ci tiene ad avere una buona igiene orale spesso si lava i denti diverse volte al giorno. Solitamente, infatti, siamo abituati a lavarci i denti prima di andare a dormire e dopo colazione. Capita però anche di lavarli prima di uscire o dopo i pasti.

C’è però un caso in cui lavare i denti può portare risultati indesiderati. Pochi lo sanno ma se ci laviamo i denti subito dopo aver mangiato questo cibo rischiamo di rovinare lo smalto per sempre.

Come lavarsi i denti

Ci sono dei cibi che mettono a rischio la salute del nostro smalto. Questo non significa che dobbiamo smettere di mangiarli, ma dobbiamo sapere come comportarci quando è ora di lavarci i denti. Come spiegato dall’Associazione dei Dentisti Italiani, è consigliato lavarsi i denti non più di 10 minuti dopo il pasto. In questo modo potremmo combattere al meglio i batteri che causano placca e carie.

Secondo l’ADA, l’American Dental Association, quando mangiamo un cibo particolare dovremo aspettare almeno mezz’ora. È d’accordo anche il dottor Richard Marques, uno dei più celebri dentisti del Regno Unito. Parliamo infatti delle arance. Ecco perché potrebbero rovinare il nostro smalto.

Attenzione a questi cibi

Le arance, insieme ai pomodori, sono forse il cibo di questo tipo che più consumiamo. Dobbiamo però fare attenzione anche a pompelmi e bibite gassate. Cos’hanno in comune questi cibi? Sono particolarmente acidi. Secondo gli esperti gli acidi contenuti in questi cibi vanno a indebolire momentaneamente lo smalto. Dobbiamo quindi lasciare il tempo alla saliva di eliminare questi acidi prima di spazzolare i denti. Se passiamo lo spazzolino subito dopo aver mangiato rischiamo di peggiorare la situazione.

Lo spazzolino, infatti, può aiutare gli acidi a penetrare più a fondo nello smalto, andandolo così a danneggiare. Il consiglio degli esperti è quindi quello di attendere circa 30 minuti prima di lavare i denti. Ecco perché pochi lo sanno ma se ci laviamo i denti subito dopo aver mangiato questo cibo rischiamo di rovinare lo smalto per sempre. Ma non dobbiamo farci prendere dal panico! Per subire danni irreperibili dobbiamo abusare di questi cibi e avere una cattiva igiene orale. Se abbiamo paura di aver rovinato lo smalto il consiglio è comunque quello di rivolgersi al proprio dentista per un consulto.