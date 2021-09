L’Italia ha tantissime meraviglie da offrire. Partiamo da alcune città tipiche del Bel Paese. Iniziamo da Palermo e saliamo verso Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Genova o “Perugia, una ridente città tutta da scoprire”. E poi concentriamoci sulle spiagge che l’Italia ci dona e che sono davvero fantastiche. Nel nostro precedente articolo “Una spiaggia nera, bagni di fango e una natura spettacolare, appena scopriremo in che luogo d’Italia si trova vorremo andare subito”, ne indichiamo una impossibile da non visitare per gli amanti del mare. E poi il cibo e l’arte, da sempre simbolo del Paese. E poi i meravigliosi borghi che costellano ogni regione italiana e che dovremmo assolutamente visitare. In questo articolo, ci concentreremo proprio su questi ultimi, evidenziando le bellezze di due in particolare.

Ecco i 2 meravigliosi e maestosi borghi italiani perfetti da visitare in autunno per una fuga nel fine settimana

Addentriamoci nel Nord del Paese e diamo una sbirciata al Veneto. Questa regione offre delle bellezze uniche che possono far rimanere seriamente a bocca aperta. Tra queste, nella Marca Trevigiana, possiamo trovarne una in particolare. Si tratta di Cison di Valmarino, una località che dona ai visitatori la possibilità di entrare a contatto con la natura come mai prima. Il centro storico offre un panorama mozzafiato superando i 200 metri di altitudine e dà la possibilità di visitare Piazza Roma, con monumenti importantissimi, tra i quali la Loggia, con il Museo della radio al suo interno. Per non parlare poi della Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Maria Assunta, risalente a quasi un secolo fa. E come non pensare poi agli eventi che il borgo organizza e al buonissimo cibo che potremmo provare visitandolo, dal radicchio al vino bianco.

Concentriamoci ora sul secondo

Ora scendiamo leggermente più a Sud e arriviamo in Lombardia. La regione dell’economia per eccellenza ci offre l’opportunità di visitare un piccolo gioiellino. Stiamo parlando di Livigno, nella provincia di Sondrio, famoso per essere esente da iva. Il luogo, oltre alla caratteristica bellezza di un borgo che sembra fermo nel tempo e che ci darà la sensazione di essere in una favola, offre tantissime attività. Per chi ama lo sport e l’avventura, sarà sicuramente una scelta azzeccata. Infatti, tra le meravigliose piste da sci e le escursioni in bicicletta, di sicuro non ci si potrà annoiare. E se non si è dei veri sportivi e si vuole occupare il proprio tempo con altre attività, nessuna paura. Livigno offre tantissimi svaghi. E il primo è, ovviamente, lo shopping. I negozi che popolano il borgo sono davvero interessanti e, soprattutto, sono tantissimi! Insomma, una scelta azzeccatissima per una gita fuori porta.

