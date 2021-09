Per moltissimi, questi giorni rappresentano il ritorno alle abitudini di sempre. Dopo la tanto desiderata pausa estiva, infatti, è arrivato il momento di riprendere le attività lasciate in sospeso e ricominciare. Tuttavia, nonostante la maggior parte delle persone preferisca godersi le ferie ad agosto, ce ne sono tante altre che, invece, scelgono diversamente. Come, ad esempio, c’è chi si concede una vacanza nel mese di settembre, mentre tutti gli altri si apprestano a riprendere le abitudini lavorative.

Diversi vantaggi

Negli ultimi anni l’abitudine di lavorare ad agosto e riposare nelle settimane a ridosso dell’autunno si è diffusa in maniera considerevole. Chi ha la possibilità di scelta, infatti, si è reso conto di diversi vantaggi derivanti da una decisione del genere.

Dal turismo di massa che cala alle temperature che si abbassano, sono tanti i benefici derivanti dal concedersi un viaggio nel mese che segna l’inizio dell’autunno. Bene, proprio per questo motivo, oggi vogliamo consigliare ai nostri Lettori una meta estremamente suggestiva. Soprattutto durante il mese di settembre. Vediamo di quale si tratta.

Questa meta con ottima cucina e rigenerante aria di montagna è perfetta per un’ultima vacanza

Settembre è un mese particolare sotto tanti aspetti. Uno di questi è senza dubbio rappresentato dal fatto che, in quanto ponte tra una stagione e l’altra, offre diverse opportunità in relazione alle attività da svolgere.

Sia il mare che la montagna, infatti, si presentano come ottime alternative per una vacanza. Non a caso, già pochi giorni fa, abbiamo visto come ci fosse mare ancora caldo e acqua mozzafiato in questa spiaggia strepitosa per una vacanza a settembre. Di conseguenza oggi ci concentreremo più sulla montagna, parlando di un comune italiano tutto da scoprire.

Vediamo, infatti, come questa meta con ottima cucina e rigenerante aria di montagna è perfetta per un’ultima vacanza. Stiamo parlando della bellissima Moena, situata in provincia di Trento. Si tratta della meta ideale per chi ricerca una pausa di relax a fine estate.

Non soltanto, infatti, è possibile ammirare il suggestivo centro cittadino e le chiese che ospita ma si possono fare anche diverse escursioni. Sia a piedi che in bicicletta. Per non parlare poi della meravigliosa offerta culinaria, propria della cucina tradizionale della straordinaria regione del Trentino Alto Adige. Zuppe, ravioli e canederli sono solo alcune delle delizie che si potranno gustare nei ristoranti locali.

Dunque, per chi cerca un’ultima occasione di pace e relax prima di riprendere gli inevitabili impegni che l’inverno porta con sé, Moena sarà senza dubbio la soluzione ideale.