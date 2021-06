Non tutti amano l’estate. Infatti, per quanto questa stagione porti con sé le belle giornate e le ferie, c’è una cosa che davvero può infastidire. E in questo caso stiamo ovviamente parlando del caldo che non fa respirare. Moltissime persone, infatti, non riescono proprio a sopportare l’afa causata da questa stagione. E altrettante non amano il mare, quindi non riescono a rifugiarsi su una spiaggia per colmare la mancanza di freschezza. Ma al tempo stesso ci sono altri luoghi che possono offrirci una fuga dall’afa estiva.

Ecco 3 mete italiane per chi odia il mare ma vuole scappare dal caldo

Iniziamo questa piccola guida con uno spettacolo davvero meraviglioso. Parliamo del Granta Parei, al fondo della Val di Rhêmes. Ci troviamo al confine con la Francia, in un luogo che sembra provenire da un altro universo. Qui potremo godere di attività avventurose come escursioni e gite in bicicletta. Ma al tempo stesso potremo riposarci visitando i piccoli borghi circostanti.

Valgrisenche

Andiamo ora in Valle d’Aosta, dove potremo godere della bellezza mozzafiato della Valgrisenche. La valle offrirà uno spettacolo senza precedenti. Davanti ai nostri occhi, infatti, si staglierà un paesaggio incontaminato. Questo ci permetterà di entrare davvero in contatto con la natura, in modo libero e onesto. Il Lago di Beauregard completerà la visita e ci lascerà addosso un’aria di relax e stupore davvero ineguagliabili.

Elva

Concludiamo questa lista con un piccolo borgo davvero delizioso che si trova tra la Val Varaita e la Val Maira. In Piemonte, infatti, a più di 1600 metri, si trova Elva. Il paesaggio montano ci delizierà come mai prima d’ora e allo stesso tempo saremo affascinati e incantati dalle piccole case tipiche del luogo. Potremo rilassarci, goderci l’aria fresca di montana e assaggiare il migliore cibo che questo luogo può offrirci.

Dunque, abbiamo appena evidenziato 3 mete italiane per chi odia il mare ma vuole scappare dal caldo. Da oggi sapremo dove prenotare se non riuscissimo più a sopportare l’afa ma, al tempo stesso, non volessimo andare su una spiaggia. Questi luoghi ci faranno assaporare l’aria fresca e al contempo soddisferanno tutte le nostre esigenze e preferenze.

Approfondimento

Ecco un borgo medievale interamente dipinto che ci farà sentire in un altro mondo ma che in realtà è in Italia