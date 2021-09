La bella stagione ci sta per salutare, ma prendersi cura di sé stessi è un impegno che dura tutto l’anno. Uno dei modi migliori per accogliere l’autunno è risintonizzare il nostro corpo e la nostra mente con la stagione che sta per arrivare.

Dal caldo torrido degli ultimi mesi al fresco umido autunnale, le esigenze fisiche e alimentari cambiano, per adattarsi al meglio alle stagionalità. L’estate è la stagione che ci tiene lontani dai fornelli, ricca della frutta più dolce e zuccherata, dei gelati in spiaggia e degli aperitivi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questi mesi ci saremo dunque concessi un po’ di sano riposo e qualche coccola per la nostra pancia e la nostra mente. Adesso, però, è arrivato il momento di aiutare il nostro organismo a risintonizzarsi con il Mondo. Se non sappiamo come fare, ecco per noi qualche piccola idea.

I 5 consigli da conoscere per tornare in forma dopo gli eccessi dell’estate

Via la troppa quantità di zuccheri, l’autunno è la stagione del mangiare bene. Ciò non è necessariamente sinonimo di rinunce, anzi, tutto il contrario! L’autunno ci regala una grande scelta di cibi di stagione che, oltre ad essere buonissima, ha un basso apporto calorico.

Tipicità autunnali

Legumi. Per dei “pasti alla contadina” super salutari. I legumi sono ricchissimi di principi nutritivi, ottimi anche come contorno, ci aiuteranno a tornare in forma e aiuteranno anche le difese immunitarie. Per 100 g di legumi, l’apporto calorico è di circa 300 kcal.

Melograno, un vero e proprio frutto divino. Mangiato a chicchi o spremuto in succo, ha un potere antiossidante e favorisce la rigenerazione delle cellule. Anch’esso, con un basso apporto calorico, è un ottimo alleato per l’autunno. Per 100 g di melograno corrispondono solo 83 kcal, incredibile ma vero!

Agrumi, un ottimo spuntino salutare da mangiare o da bere. Indicativamente, per circa 80 g di agrumi, troviamo solo la bellezza di 34 kcal!

Dopo qualche cibo di stagione, vediamo gli altri dei 5 consigli da conoscere per tornare in forma dopo gli eccessi dell’estate.

Gli altri consigli

Variare la dieta, inserendo alimenti di diverso tipo è ottimo per fornire al nostro organismo tutti i nutrienti necessari, rendendo goloso ogni pasto. Quindi, consigliato sbizzarrirsi in cucina, tra vellutate, spremute, centrifughe e condimenti salutari per divertirsi e stare bene.

Non dimentichiamo l’idratazione! Via bevande alcoliche, gassate e zuccherate, dannose per la glicemia e per la depurazione del nostro organismo. 1 litro e mezzo o 2 di acqua al giorno, invece, sarebbero la quantità consigliata per depurare al meglio il nostro organismo dall’interno.

Se bere molto è una routine che non ci appartiene, possiamo provare ad integrare la nostra idratazione con altri liquidi utili per depurarsi. Ad esempio, il tè verde, i succhi di melograno, pompelmo, mela, mirtillo e carote, sono un toccasana per il fegato.

Preparare l’acqua detox, un modo facilissimo per bere in maniera gustosa ma salutare! L’acqua detox si può preparare a casa. Basterà lasciare la frutta che più si preferisce in infusione in acqua preferibilmente fredda, per almeno 5 ore. Ed ecco la nostra bevanda salutare e rigenerante per tutti i giorni!

Questi sono solo alcuni dei consigli per tornare in forma dagli eccessi dell’estate. Partire da noi e avere una routine salutare, accompagnata da abitudini alimentari sane farà bene al corpo ma anche alla mente e all’umore.

Approfondimento

Questi 7 segreti sono oro per essere subito in forma smagliante per l’autunno.