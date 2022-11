Ecco i 10 insospettabili cibi che non dovremmo mai congelare

Conosciamo tutti i vantaggi di avere a portata di congelatore i nostri alimenti preferiti. Soprattutto considerati gli impegni quotidiani, che ci impediscono di seguire una sana e varia alimentazione. Grazie al processo di congelazione, riusciamo a conservare più a lungo i prodotti freschi che non avremmo tempo di consumare nel breve periodo e, allo stesso modo, possiamo avere sempre a disposizione prodotti precotti per ridurre gli sprechi. Tuttavia, ci sono alcuni cibi che non dovremmo congelare, poiché potremmo metterne a rischio la qualità e il gusto.

Differenza tra congelare e surgelare

La prima cosa da sapere è la sostanziale differenza tra congelare e surgelare. Quando si parla di congelare degli alimenti si intende il processo che mettiamo in atto grazie all’uso di un semplice freezer casalingo. Surgelare significa invece raffreddare a bassissime temperature, anche sotto i -80 gradi e può essere fatto solo a livello industriale. Solo surgelando i cibi se ne preserva la consistenza e la freschezza. Chiarita questa sottile differenza, possiamo procedere ad elencare i cibi che non dovremmo mai congelare.

Perché la frutta non si può congelare

Primo alimento che non va messo in congelatore è il pomodoro. Il pomodoro contiene molta acqua e, congelandolo, se ne perderebbe la qualità e le sostanze nutritive. Lo stesso dicasi per il melone e per spinaci e verdure a foglia verde come la lattuga (esiste un trucco per conservare l’insalata in frigo a lungo). Essendo frutta e verdura ricca d’acqua, rischiamo di alterarne il sapore e risulterebbero meno fragranti. I cibi che lo permettono, sarebbe meglio cuocerli e congelarli solo una volta sbollentati. Per conservare correttamente le uova invece, dimentichiamoci di congelarle crude, poiché rischierebbero di scoppiare nel freezer. Se invece vogliamo congelare le uova sode possiamo farlo, tenendo presente, però, che la loro consistenza diventerà alquanto gommosa. Anche le salse, specialmente quelle a base di uova, non andrebbero congelate: perdono consistenza e se ne altera anche il sapore.

Perché la patata non si congela

Perché congelare le patate, che sono un ortaggio che già a temperatura ambiente si conserva così a lungo? Congelarle significherebbe renderle pastose. A questo punto, meglio acquistarle già surgelate. Lo stesso discorso vale per prodotti caseari, a partire dal latte e dalla panna. Congelandoli la consistenza diventerà granulosa, niente a che vedere col prodotto fresco. Anche per i formaggi vale lo stesso, soprattutto quelli freschi come la ricotta.

Ecco i 10 insospettabili cibi che odiano il freezer

Siamo quasi arrivati alla fine del nostro elenco. A completare la lista ci sono le carni lavorate e insaccate, che in congelatore perdono gusto e consistenza. È preferibile la conservazione mediante il processo del sottovuoto. Infine, pasta e riso cotti, se congelati, diventeranno molli e ci daranno l’impressione di essere sempre scotti. Ecco i 10 insospettabili cibi che proprio non vanno d’accordo con il congelatore. Infine, ricordiamoci la regola fondamentale per la nostra salute: non ricongeliamo mai prodotti scongelati! Qualsiasi essi siano.