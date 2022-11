Come congelare le uova crude e conservarle più a lungo

Il congelatore è uno strumento che non tutti sappiamo utilizzare al meglio. Oltre a conservare carne, pesce e verdure, infatti, può essere utilissimo anche per altri compiti, come ad esempio conservare salse già pronte, erbe aromatiche o soffritti. Tra gli alimenti più insoliti che possiamo conservare nel congelatore ci sono anche le uova. Proprio così: le uova (anche crude) si possono congelare. Dobbiamo però prestare attenzione ad alcuni dettagli prima di metterle nel freezer.

Vanno rigorosamente sgusciate

Le uova andrebbero conservate in frigo (anche se al supermercato sono fuori frigo). Ma se temiamo che possano presto andare a male possiamo anche congelarle. La prima regola per conservare le uova nel congelatore è di sgusciarle. Non mettiamo mai un uovo intero con il guscio all’interno del congelatore: con l’abbassarsi della temperatura, la parte liquida dell’uovo tenderà a espandersi, e potrà rompere il guscio con conseguente esplosione di tuorlo e albume all’interno del congelatore. Il guscio deve essere dunque sempre rimosso se vogliamo congelare le uova. Ma come dobbiamo procedere per evitare disastri.

Come congelare le uova crude separando tuorlo e albume

Possiamo facilmente conservare le uova nel freezer congelando separatamente il tuorlo e l’albume. Per farlo, apriamo l’uovo con attenzione all’interno di un colino con un contenitore posizionato al di sotto. L’albume, più liquido, filtrerà attraverso il colino e andrà a raccogliersi nel contenitore sottostante. Il tuorlo invece, che è più denso, resterà all’interno del cestello del colino.

Per conservare queste due componenti più agevolmente, possiamo posizionare i tuorli all’interno di un vassoio per i cubetti di ghiaccio, e congelarli singolarmente. Gli albumi, invece possono essere congelati in scodelle, contenitori con coperchio, o anche semplici sacchetti per il freezer.

Possiamo congelare le uova già sbattute

Abbiamo visto come congelare le uova crude dividendole in tuorli e albumi, ma se non vogliamo effettuare questa operazione possiamo comunque congelare le uova crude. Basterà sbattere bene i tuorli e agli albumi, come faremmo prima di preparare una frittata o una crepe, e poi congelare comodamente questo composto in monoporzioni. L’uovo così congelato si può conservare in freezer anche per diversi mesi.

Teniamo presente che l’uovo si può congelare anche in un altro modo: dopo averlo fatto bollire e averlo sgusciato.

Le uova congelate si possono facilmente utilizzare alla bisogna. Basterà tirarle fuori dal congelatore qualche ora prima, e posizionarle nel frigorifero. Si scongeleranno nel giro di un paio d’ore. Saranno utilissime per la preparazione di torte, frittate, torte salate o anche uova strapazzate.