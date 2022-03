Lo yogurt è un prodotto che piace a molte persone. È un alimento sano che apporta tanti benefici. Anzitutto, mangiando yogurt, assumiamo proteine di qualità e altri nutrienti del latte. Inoltre, oltre ad essere un alleato per il benessere intestinale, lo yogurt è anche un’ottima fonte di vitamine e minerali.

Insomma, pare abbastanza chiaro che lo yogurt sia un alimento che andrebbe consumato regolarmente. Tuttavia, una volta che siamo al supermercato, nel reparto frigo, è molto facile andare in confusione perché la varietà di yogurt è pressoché infinita.

Oltre a tantissime marche, ci sono poi anche numerosi gusti tra cui poter scegliere. Inoltre, ci sono anche tante tipologie di yogurt che si differenziano per la quantità di grassi e la presenza o meno di zuccheri.

Come già accennato, di per sé, lo yogurt è un alimento eccellente. Per godere al massimo dei suoi benefici, bisogna anche però saperlo scegliere. Nel dubbio, potrebbe essere molto utile conoscere la classifica stilata da Altroconsumo, che ha effettuato un test sugli yogurt bianchi, ovvero i più classici. Sono stati presi in esame 15 campioni di yogurt bianchi interi: 4 dolci e 11 al naturale e senza zuccheri aggiunti.

Ecco gli yogurt che sarebbero i migliori da acquistare al supermercato secondo quest’indagine e 3 modi per mangiarli a merenda e colazione

Vediamo come si è svolto il test. Gli esperti, hanno valutato i 15 yogurt sulla base di 3 parametri:

ingredienti;

valori nutrizionali;

prezzo.

Dopodiché, sono state svolte analisi di laboratorio relativamente ai seguenti parametri:

conteggio dei fermenti lattici (L. bulgaricus e S. thermophilus);

quantitativo di zuccheri presenti;

acidità;

furosina, un composto che si ottiene dalla reazione tra zuccheri e proteine e che è legato al trattamento termico del latte.

Inoltre, gli esperti di laboratorio hanno effettuato ulteriori analisi per verificare l’eventuale presenza di:

muffe, lieviti o altre sostanze che potessero contaminare i prodotti;

micotossine, in particolare la presenza della Aflatossina M1.

A completamento del test, c’è stata infine un prova di assaggio, effettuata da normali consumatori, che hanno degustato i vari yogurt – ovviamente in forma anonima – per poi darne il loro giudizio su gusto e bontà.

I risultati del test

Sulla base dei risultati ottenuti, secondo la classifica di Altroconsumo, i migliori yogurt bianchi sarebbero lo yogurt bianco Arborea e il Granarolo “gusto di una volta bianco dolce con crema di latte”. Entrambi questi prodotti hanno ottenuto 70 punti e sono quindi considerati di ottima qualità.

Vediamo ora il resto della classifica:

Sterzing Vipiteno, intero bianco;

Conad, I Cremosi bianco naturale yogurt intero;

Alpiyo, yogurt di montagna;

Carrefour, yogurt cremoso bianco dolce;

Alce nero, yogurt con latte fieno STG italiano intero bianco biologico;

Granarolo, yogurt da latte fieno STG bianco naturale;

Sterzing Vipiteno Bio, yogurt da latte fieno STG;

Bontà Viva, yogurt intero bianco;

Mila, Bianco Natur senza zuccheri aggiunti;

Yomo, intero bianco naturale.

E così, ecco gli yogurt che sarebbero i migliori da acquistare al supermercato.

3 idee di degustazione

Gli yogurt bianchi sono ovviamente molto basici. Per colazione o merenda, li possiamo arricchire per renderli più golosi e anche per ottenere un pasto o uno spuntino completo ed equilibrato. Possiamo ad esempio aggiungere frutta fresca a pezzetti, cereali (ecco come sceglierli) e scaglie di cioccolato fondente.

