Prima o poi capita a tutti noi: ci accorgiamo di avere un nodo nei capelli. In alcuni casi il problema viene risolto in fretta. In altri casi, invece, dobbiamo ricorrere alle maniere forti. A volte, purtroppo, finiamo con dover tagliare via il nodo. Se applichiamo questi consigli, però, non ce ne sarà più bisogno. Ecco gli strumenti indispensabili per districare i nodi dei nostri capelli senza doverli tagliare e 3 consigli su come evitarli.

Tutto l’occorrente

Il primo strumento che ci serve è a costo zero, sono le nostre dita! Queste possono essere utilissime per districare i nodi. Quando però non bastano, possiamo affidarci a due altri oggetti. Il primo è un pettine scioglinodi. Questi pettini hanno dei denti che si incrociano tra di loro perfetti per districare i nodi più ostinati. Possiamo però associare questi pettini a uno spray districante o a un balsamo. Esistono due tipi di balsamo.

Il primo va applicato sotto la doccia e risciacquato. Il secondo può essere applicato sui capelli bagnati senza risciacquo o sui capelli asciutti. Molti consigliano di cercare di togliere i nodi quando i capelli sono bagnati. In questo momento, infatti, i capelli sono più idratati e più facili da districare. Sono però anche più fragili! Ovviamente questi strumenti potranno darci una grande mano, ma non faranno miracoli. Per evitare nodi troppo ostinati dobbiamo agire sulla prevenzione.

Come prevenire i nodi

Il primo è l'idratazione. Dobbiamo assicurarci che i nostri capelli siano sani e nutriti. In questo modo si annoderanno meno. Per farlo possiamo affidarci ad applicazioni di olio, maschere, impacchi e bevendo molto. Dopodiché dobbiamo eliminare le doppie punte. La parte finale dei nostri capelli è spesso più fragile e sfibrata. Può quindi andare più facilmente incontro a nodi.

Il terzo consiglio è per chi ha i capelli lunghi. Quando è ora di andare a dormire, è meglio legare i capelli in una treccia. Come spiegato in un altro articolo, sono molti i vantaggi di questa buona abitudine. Tra questi spicca la prevenzione dei nodi!