Il tema delle vacanze è al centro delle nuove misure attuate dal Governo Draghi in questa primavera 2021 per risollevare l’economia italiana. Da Nord a Sud della Penisola, le mete da scegliere sono infinite, grazie alla bellezza che contraddistingue ogni parte d’Italia.

La maggior parte dei nostri connazionali sta prenotando le vacanze per il periodo che intercorre tra la prima e la terza settimana di agosto. Difatti, è proprio in concomitanza con il Ferragosto che i turisti preferiscono viaggiare e godersi la calda stagione.

Tuttavia, questo è anche il periodo più affollato e purtroppo anche più caro. I prezzi di alberghi, treni e aerei aumentano di gran lunga proprio durante quei 20 giorni di agosto. Per non parlare poi del caldo cocente di quei giorni. E quindi, cosa potremmo fare per goderci le vacanze in pace senza l’ansia dei soldi e della confusione?

Siamo a fine maggio e tra un mese si darà ufficialmente il via alle vacanze estive. I periodi da preferire sono in realtà quelli che vanno da metà giugno ai primi di luglio e da fine agosto a metà settembre. In queste settimane è possibile visitare le spiagge e le principali attrazioni del luogo in cui ci rechiamo, a prezzi assolutamente abbordabili e in sicurezza. Sì, perché non dobbiamo comunque dimenticare l’anno e mezzo di pandemia che ci precede. Non è sicuramente il momento storico migliore per scegliere mete e periodi maggiormente affollati. Inoltre, le settimane meno afose ci permettono anche di visitare alcuni luoghi a cui non ci avvicineremmo assolutamente con 40 gradi all’ombra. Uno di questi è la città eterna, Roma capitale. Metropoli dalle origini antichissime, nessun italiano può dire di non averla vista almeno una volta nella vita (e non di passaggio).

La grande bellezza

È questa la stagione migliore per visitare la città più bella del Mondo e per di più al prezzo più basso per ammirarne le meraviglie. Non esiste periodo migliore della fine dell’estate per passeggiare per le vie di Trastevere e cenare con la vista su San Pietro. Così come per addentrarsi nei vicoli del centro storico, partendo da Fontana di Trevi sino ad arrivare al Pantheon. Un conto è scoprire i luoghi nascosti di Roma con orde di turisti e temperature elevate, un altro è nella pace di strade poco affollate.

Inoltre, a giugno e fine agosto-settembre i prezzi di hotel e mezzi di trasporto sono normalmente dimezzati rispetto all’alta stagione. Approfittare delle ferie vuol dire anche immaginare il modo migliore per trascorrere una vacanza senza pensieri e nel totale relax.