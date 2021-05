Anche i meno vanitosi di noi cercano di avere i capelli sani e in ordine. Per farlo, spesso ci affidiamo a prodotti molto costosi e sofisticati. In alcuni casi non c’è niente da fare: i nostri capelli hanno delle necessità particolari. Molto spesso, però, nella nostra routine di bellezza spendiamo fin troppi soldi. Questo perché spesso compriamo prodotti costosissimi, ma per avere capelli sani e luminosi bastano pochissimi euro.

Capelli nutriti

Una cosa è certa: i capelli devono essere nutriti e protetti. In un precedente articolo abbiamo spiegato perché questo è particolarmente vero per chi ha i capelli lunghi. In generale, però, tutti noi dovremmo assicurarci che i nostri capelli siano sani e nutriti. Un capello secco, infatti, dà un’aria disordinata ed è difficile da pettinare.

Non tutti però hanno la fortuna di avere capelli naturalmente nutriti e luminosi. Prima di tutto la bellezza dei capelli deriva dalla buona alimentazione e dalla salute di tutto l’organismo.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, però, per fortuna possiamo affidarci anche diversi prodotti. Tra questi spiccano soprattutto gli oli per capelli, utilizzati solitamente per maschere e impacchi prima del lavaggio. Spesso però non sappiamo che prodotto scegliere e rischiamo di perdere fin troppo denaro. Ecco perché.

Prodotti economici

Spesso compriamo prodotti costosissimi ma per avere capelli sani e luminosi bastano pochissimi euro e una semplice visita al supermercato. Sì, possiamo perfino prenderci cura dei nostri capelli senza acquistare prodotti appositi. Molto spesso, infatti, i prodotti per i capelli sono ricchi di altri ingredienti che li rendono profumati, cremosi e molto altro. In realtà la nostra chioma ha bisogno semplicemente di nutrimento e idratazione. Questi prodotti, quindi, a volte riempiono i capelli di ingredienti inutili e non sempre salutari, come i siliconi.

Quando vogliamo acquistare un olio per i capelli possiamo invece rivolgerci alla corsia degli alimentari. Ebbene sì! Gli oli che mangiamo hanno tutto quello che ci serve e sono privi di ingredienti nocivi. A seconda del nostro tipo di capello possiamo optare per olio di cocco, di sesamo o perfino semplice olio di oliva. La spesa sarà molto minore e quest’olio ci risolve due problemi perché possiamo anche portarlo in tavola!