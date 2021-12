Ecco come scegliere le scarpe giuste da abbinare alla gonna più pratica e chic del prossimo inverno per un outfit da urlo

Le sfilate andate in scena lo scorso febbraio a New York, Londra, Milano e Parigi hanno delineato le novità per la stagione invernale 2021-2022. Tra sguardi rivolti al passato e slanci verso il futuro si passa da capi pratici ad altri più audaci, da quelli evergreen ad altri più moderni, spesso arricchiti da dettagli sofisticati e colori sgargianti. Tra le varie tendenze l’indumento che non può assolutamente mancare è il modello di gonna midi, né troppo corto né troppo lungo, pratico e comodo da indossare.

Un vero e proprio passepartout per l’eleganza

Le gonne a mezza misura nascono durante i primi anni del Novecento nelle loro forme minimaliste e semplici. In passato sono state spesso identificate come un abbigliamento da scolaretta o addirittura da suora. In realtà, a seconda dei tessuti e dei colori, possono essere casual per un’uscita con le amiche, ma anche perfette per delle serate più importanti.

Le silhouette variano da modelli a matita, a trapezio, plissettate, a pieghe larghe e piatte in tessuti caldi e invernali. Ci sono poi le gonne a ruota, morbide e vaporose, o ancora quelle a vita alta con spacco frontale, avvolgenti intorno ai fianchi. Non bisogna dimenticare, infine, neppure la gonna jeans midi strappata, larga oppure sagomata. Le tonalità vanno da colori vivaci, come il verde acceso, a colori più vicini ai toni dell’autunno, come il blu navy, il cammello e il grigio scuro. Le gonne possono essere a tinta unita o a fantasia.

Gli accessori sono fondamentali per rendere questo capo adatto alle occasioni più disparate. Tra quelli a cui prestare più attenzione ci sono sicuramente le scarpe. Ecco, quindi, come scegliere le scarpe giuste da abbinare alla gonna più pratica e chic del prossimo inverno per un outfit da urlo. Giocano un ruolo davvero importante. Da sole, infatti, sono in grado di trasformare l’effetto che si vuole dare a questo capo d’abbigliamento.

Ecco come scegliere le scarpe giuste da abbinare alla gonna più pratica e chic del prossimo inverno per un outfit da urlo

Le calzature andrebbero sempre abbinate al tessuto della gonna e alla fantasia.

Con le gonne midi in satin o in finta seta è consigliabile indossare una sneaker bianca o gioiello per avere un effetto casual.

Per quelle in tulle, invece, il consiglio è quello di abbinare delle slingback, ossia delle scarpe chiuse davanti ma aperte dietro, con un cinturino che copre il tallone e un tacco basso e comodo. In questo modo si otterrà un tocco di romanticismo e soprattutto di eleganza.

Alla gonna in pelle è consigliabile abbinare un tronchetto in pelle con tacco a spillo e soprattutto dello stesso colore della gonna, così la figura sembrerà ancora più slanciata.

Per quelle con i fiori, invece, è preferibile abbinare delle chuncky boots, ossia degli scarponcini neri con lacci e una suola spessa, che ben si adattano a questo tipo di tessuto.

Infine per le gonne midi tipo scozzese è sempre consigliabile una scarpa liscia senza fronzoli, come gli stivali in pelle alti.

