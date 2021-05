Con l’estate alle porte, si ha voglia di pranzi freschi e leggeri, e cosa c’è di più buono, in questo periodo, delle zucchine? Se poi siamo appassionati di pesce, saranno un’accoppiata vincente. Le zucchine, peraltro, oltre ad essere davvero buone in qualunque modo si preparino, sono anche ideali per le diete, atteso il loro basso contenuto calorico. Inoltre sono ricche di acqua, potassio e vitamine. Hanno un effetto diuretico e sono altamente digeribili. Ideali per chi ha problemi di diabete, in quanto hanno un bassissimo contenuto glicemico.

Anche i gamberi sono ricchi di proprietà nutrizionali. Sono infatti ricchi di vitamine, in particolare A ed E, calcio, zinco e iodio. Anch’essi sono ideali per le diete, avendo un basso contenuto di calorie. Ecco che, pertanto messi insieme questi due alimenti, oltre a diventare una delizia per il palato, apportano notevoli benefici al nostro corpo.

Ecco gli appetitosi e profumati involtini di zucchine e gamberi facilissimi da preparare e i nostri ospiti rimarranno estasiati. La Redazione, quest’oggi, propone un contorno appetitoso, o volendo, anche come secondo piatto, gli involtini di zucchine e gamberi.

Ecco gli ingredienti da utilizzare per 4/6 persone

2/3 zucchine;

18/20 gamberoni;

3 cucchiai di pan grattato;

3 cucchiai di farina;

2 cucchiai di formaggio grattugiato a piacere;

pepe q.b.;

olio extravergine d’oliva;

sale q.b.;

1 aglio tritato;

prezzemolo a piacere.

Primo passo è pulire i gamberoni. Ovvero togliere testa, guscio, coda e budello. Sciacquarli sotto l’acqua corrente e riporli su carta da cucina, o anche in uno scolapasta.

Successivamente sciacquare le zucchine e asciugarle con un panno. Tagliarle finemente, in lunghezza. Si può utilizzare la mandolina, per avere fette sottili ed uniformi. Otteniamo 18/20 fette, quante sono i nostri gamberi.

In un piatto versare il pan grattato, il formaggio grattugiato, la farina e il pepe. In una piccola scodella versare l’olio extravergine d’oliva, sale q.b., prezzemolo a piacere e aglio tritato. Nel frattempo, preriscaldare il forno a 180/200 gradi ventilato. Creare gli involtini, avvolgendo un gamberone in ogni fetta di zucchina. Spennellare d’olio ogni involtino, e passarlo nell’impanatura. Adagiare poi ogni involtino sulla teglia da forno, rivestita con carta forno, e infornare per una decina di minuti, avendo cura di girarli. Disporre gli involtini in un vassoio e servire tiepidi. A questo punto non resta che gustarli.

