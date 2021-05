I rimedi casalinghi sono sempre i migliori, non c’è niente da fare.

Soprattutto se si parla di cosmesi e benessere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Invece di spendere soldi in prodotti farmaceutici o cosmetici, ci sono soluzioni più economiche e a portata di mano.

Se si vuole avere cura del proprio aspetto fisico, eliminare impurità e punti neri dal volto, c’è un rimedio molto efficace.

Infatti, bastano 5 minuti, un uovo e della carta igienica per dire addio ai punti neri.

Maschera facciale fai-da-te

Per preparare questa maschera facciale casalinga, bastano un uovo, qualche foglietto di carta igienica e pochi minuti.

Rompere l’uovo e separare l’albume dal tuorlo.

Sbattere bene l’albume fino a farlo diventare spumoso.

A questo punto, con un pennello apposta, oppure con un batuffolo di cotone, spargere accuratamente l’albume sbattuto su tutta la faccia. Subito dopo ricoprire il volto con i pezzettini di carta igienica necessari e dare un’altra mano di albume.

La maschera è pronta.

Si deve solo aspettare che si asciughi e faccia effetto.

Occorre circa una mezz’ora, nel mentre è consigliato prepararsi una bela tisana e rilassarsi.

Una volta trascorso il tempo necessario, rimuovere la maschera e togliere i residui con dell’acqua tiepida.

Se si prenderà l’abitudine di farlo spesso, la pelle del viso non sarà più la stessa.

Precisazioni

L’uovo è un prodotto fondamentale non solo in cucina, ma anche per il benessere della pelle.

Questo perché è ricchissimo di proteine, sali minerali e vitamine. Questa alta concentrazione di sostanze, lo rendono un vero proprio prodotto cosmetico per la salute della pelle.

Dunque, anche dopo essersi tolti la maschera dal volto, non è problema se rimane qualche impalpabile residuo d’uovo. Il consiglio infatti è quello di non lavarsi la faccia con il sapone, dopo essersi tolti la maschera, ma soltanto con acqua tiepida, in modo che certe sostanze restino sulla pelle.

Dunque, bastano 5 minuti, un uovo e della carta igienica per dire addio ai punti neri.

Provare per credere.