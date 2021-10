L’alimentazione influisce su tanti aspetti della nostra vita. Infatti, aiuta prevenire molte patologie e a farci sentire complessivamente meglio. Essa, inoltre, gioca un ruolo fondamentale anche per la bellezza della nostra pelle. Infatti, la comparsa delle rughe, dovuta all’età, può essere contrastata, con attenzione allo stile di vita e all’alimentazione. Dunque, ecco gli alimenti consigliati e cosa poter fare contro le rughe per tenere una pelle giovane più a lungo possibile.

Gli alimenti che contengono i “grassi buoni” per la pelle

Anzitutto, bisogna considerare che esistono dei grassi buoni, contenuti in alcuni alimenti, che svolgono un potente effetto antietà. Li troveremo in:

1) olio extravergine di oliva e olio di cocco. Questi servono per dare alla pelle un aspetto radioso e uniforme.

2) Frutta secca, come: noci, mandorle, nocciole, che rappresentano fonti di omega 6 e di vitamina E.

3) Semi di chia, di canapa, di lino e di girasole. Anch’essi, come la frutta secca, sono ricchi di omega-6 e favoriscono la rigenerazione della pelle.

4) Pesce grasso e pesce azzurro ed in particolare: salmone, tonno, alici e sgombro. Essi, contengono proteine e omega 3. Il risultato è che migliorano l’idratazione e l’elasticità della cute e hanno anche un effetto antinfiammatorio.

5) Avocado, che è molto ricco di vitamina E e quindi svolge un’azione rigenerativa e antiossidante.

Gli alimenti che contengono vitamine

Altri alimenti da reputare importanti nella nostra “dieta della giovinezza”, sono quelli che contengono vitamine. Si tratta, in particolare, della vitamina C, E e dei carotenoidi. Partiamo da quelli con un elevato contenuto di vitamina C, che sono, frutti quali: kiwi, agrumi, ananas, uva, ribes. Poi, tra le verdure: broccoli, peperoni, rucola, spinaci e prezzemolo.

La vitamina C ha un effetto antiossidante, aumenta le difese immunitarie e svolge un ruolo importante nella sintesi di collagene. Passiamo ai cibi ricchi di vitamina E, che sono: uva, agrumi, frutta secca, verdure a foglia. Anche la vitamina E svolge un’azione antiossidante, contrasta i radicali liberi, rigenera e protegge dagli agenti inquinanti. Infine, abbiamo i cibi ricchi di vitamina A e carotenoidi, che sono: melone, nespole, papaia, albicocche, mango, pesche. Tra le verdure: pomodori, carote, zucca, peperoni, rucola, radicchio e prezzemolo. Queste sostanze, coadiuvano le ghiandole sebacee della pelle, per un’idratazione naturale, contrastando la secchezza.

Ecco gli alimenti consigliati contro le rughe e per tenere una pelle giovane più a lungo

Infine, per la giovinezza della cute, è fondamentale bere acqua e favorire il processo di idratazione delle cellule. Ciò, al fine di ottenere una pelle più tonica e lucente. Attraverso l’acqua, inoltre, l’organismo riceve nutrimento ed elimina scorie e tossine in eccesso. Il consiglio, quindi, è quello di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Per aumentarne l’apporto, si può anche diversificare, assumendo tisane, tè purché non zuccherati. In definitiva, l’alimentazione gioca un ruolo importantissimo per la salvaguardia della bellezza della pelle e contrastarne il processo di invecchiamento!