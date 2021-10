Conserviamo l’eterna giovinezza con questi 8 segreti che in pochissimi conoscono

Ognuna di noi desidera sempre presentarsi al meglio ed essere apprezzata anche per il suo aspetto gradevole. Ad ogni età, sesso e in tutto il Mondo, uno dei più grandi desideri rimane quello di avere un bell’aspetto. Dunque, chi più chi meno, ciascuno di noi, uomini e donne, si fanno attrarre da un aspetto curato e radioso. Accanto a ciò, pullula il sogno nascosto dell’eterna giovinezza, che induce tantissimi a ricorrere trucchi per recuperare gli anni di troppo. Insomma, è un tratto diffuso che appassiona, in modo più o meno esplicito, tutti i comuni mortali. Restano, dunque, sempre di grande interesse quei consigli mirati, finalizzati ad aggiungere una chicca alle nostre conoscenze di bellezza. Dunque, conserviamo pure l’eterna giovinezza con questi 8 segreti che in pochissimi conoscono! Certamente, alla base di questi consigli si dà per sottinteso che chi tiene al suo aspetto, utilizzi creme specifiche.

Gli 8 segreti che sveleremo

Partiamo col dire che, a partire dai 30 anni in su, la pelle del viso inizia ad apparire meno uniforme. Sopraggiungono, infatti, imperfezioni di ogni tipo come: macchie e rughe. Pertanto, sarebbe consigliabile utilizzare un correttore per le zone “incriminate” purché sia di buona qualità e si utilizzi senza esagerare. Dunque, ottima abitudine è quella di stendere il primer prima del trucco per uniformare e aggiungere il correttore in quantità tale da far sembrare tutto molto naturale. Il secondo trucco è collegato a quanto detto finora e consiste nel seguire il trend della naturalezza e leggerezza. Quindi, quello che in gergo viene chiamato “nude”.

Che significa? Ebbene: trucco leggero non caricato, colori tenui, prodotti che non diano spessore e non siano pastosi. In ciò, un ottimo alleato sono fondotinta impalpabili e l’illuminante. Terzo consiglio essenziale per far apparire il volto luminoso e raggiante è utilizzare l’illuminante nelle zone giuste. Si tratta, in particolare: dell’angolo interno dell’occhio, della palpebra mobile, degli zigomi, del centro del mento, delle palpebre e del naso.

Conserviamo l’eterna giovinezza con questi 8 segreti che in pochissimi conoscono

Poi e siamo al quarto step: mettiamo sempre gli occhi in primo piano. In questo caso, poiché proprio gli occhi sono la parte del viso che invecchia prima, dovremo usare degli accorgimenti maggiori. Quindi, evitare anche qui di appesantire, utilizzando ad esempio ombretti glossy, che penetrano nelle microrughe e peggiorano la situazione. Occorre, invece, optare per polveri setose e matt, evitando gli angoli degli occhi, per non accentuare le rughe ivi collocate. In particolare, puntare su ombretti chiari nude o beige che illuminano e ingrandiscono l’occhio. Poi, per rifinire, infine, è meglio usare la matita e non l’eyeliner, sia essa nera o marrone. Quinto passo: ciglia e sopracciglia. Le prime vanno valorizzate con il mascara, mentre le seconde vanno infoltite il più possibile. Ciò, sperando non si siano fatti danni in precedenza.

Ultimi segreti di bellezza

Sesto consiglio è quello di curare i denti affinché appaiano il più possibile bianchi. Settimo consiglio è quello di fare in modo di avere labbra toniche. A tal fine, dobbiamo utilizzare vip balm che tonifichino e volumizzino le labbra, oppure rossetti gloss, con effetto riempitivo immediato. L’ottavo riguarda i capelli. Per la tinta meglio, anche qui, puntare sul naturale. Inoltre, fare punti di luce che danno volume e illuminano il volto.