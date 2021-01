Le videochiamate sono ormai diventate parte integrante della nostra vita quotidiana. Che si tratti di una riunione di lavoro, una lezione scolastica o universitaria, o soltanto di una rimpatriata con gli amici, ormai tutto si è spostato online. Nell’ultimo anno, molti di noi hanno interagito più attraverso una telecamera e che di persona, ed è naturale voler apparire al meglio quando siamo davanti allo schermo.

Ma come fare per non apparire sciatti, brutti e trasandati quando parliamo attraverso uno schermo? Ci sono alcuni trucchi che possiamo utilizzare per far risaltare la nostra bellezza.

Ecco i tre trucchi per sembrare più belli in videochiamata senza alterare il nostro aspetto.

No alle inquadrature dal basso

Se riprendiamo il nostro viso dal basso, rischiamo di mettere in risalto i nostri difetti, e offrire al nostro interlocutore una brutta prospettiva.

Nessuno vuole vedere il nostro mento o l’interno delle nostre narici mentre ci parla.

Molto meglio posizionare la telecamera direttamente davanti a noi, in modo che la persona con cui stiamo parlando abbia una visione centrata e più naturale del nostro viso, proprio come se fossimo di persona.

Mettiamo uno sfondo colorato

Soprattutto se la nostra videocamera non è di ottima qualità, cerchiamo di posizionarci davanti a uno sfondo che ci faccia risaltare. Sì quindi a una libreria colorata, a un poster, o a una scena naturale. No ai muri bianchi, o di colori spenti, e assolutamente no a una cucina o una camera da letto disordinata sullo sfondo.

Guardiamo in camera

Il terzo dei tre trucchi per sembrare più belli in videochiamata senza alterare il nostro aspetto consiste nel guardare sempre direttamente nella videocamera. Anche se ci verrebbe naturale guardare invece lo schermo, dove appare l’immagine del nostro interlocutore, è meglio guardare in camera. In questo modo, le persone con cui stiamo comunicando vedranno i nostri occhi rivolti a loro, e non verso il basso.

Ecco anche come avere un aspetto più professionale se stiamo facendo una chiamata di lavoro.