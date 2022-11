Ecco dove vivere bene in Europa anche con 500 euro al mese senza farsi mancare nulla

Anche se è credenza comune, non errata, che le nazioni più economiche del Mondo si trovino in Asia e Sud America, anche in Europa è possibile vivere con poco. Per molti anni il paradiso più a buon mercato è rimasto la Thailandia, ma dopo una serie di rincari non è più così. E ci sono posti decisamente più economici come Laos e Cambogia.

Anche se la zona migliore, non per prezzi economici, dove trasferirsi rimane la Malesia. Qui costo della vita, sicurezza, livello di assistenza e acquisto di un immobile rendono la capitale una delle mete più ambite. Ma non serve spostarsi molto, ecco dove vivere bene in Europa anche con 500 euro al mese senza aver bisogno di nulla.

I Paesi più a buon mercato quali sono?

L’Europa, anche a causa della crisi economica che sta attraversando che ha comportato un rincaro dei prezzi, non sembra uno dei luoghi più economici dove vivere al momento. Tuttavia, ci sono Paesi in cui si può vivere, seppur modestamente, anche con un budget ridotto e anche con 500 euro al mese. Mete che farebbero molto comodo ai nomadi digitali, coloro che vogliono girare il Mondo continuando a lavorare.

Ovviamente, si deve evitare di scegliere Paesi come l’Italia, la Germania o la Francia dove, la vita è molto cara e i 500 euro al mese non basterebbero neanche per pagare l’affitto.

Grecia e Spagna permettono di vivere con 800 euro al mese

Se si scelgono Paesi come Grecia e Spagna il costo della vita, nonostante la crisi, non è altissimo. In questi Paesi, in alcune zone, è possibile trovare abitazioni in affitto anche a 300 euro al mese. Ma mangiare e pagare le bollette, nonostante costi meno che in Italia, non permetterà di spendere meno di 700 euro al mese. E si condurrebbe una vita abbastanza modesta.

Ovviamente, si potrebbe fare molto più che in Italia con la stessa cifra, ma non siamo ancora ai livelli che ci eravamo fissati. Ovvero, quelli di vivere senza farsi mancare nulla con 500 euro al mese in Europa.

Ecco dove vivere bene in Europa con 500 euro al mese

Per poter vivere con questo budget è necessario trasferirsi dove la vita ha un costo più basso. E in Europa di Paesi dove la vita è a buon mercato ce ne sono. Basti pensare alla Repubblica Ceca, alla Romania, alla Slovacchia o alla Bulgaria.

Si tratta di Paesi in cui è possibile affittare un appartamento con meno di 150 euro al mese. Dove poter utilizzare i trasporti pubblici con una spesa inferiore ai 100 euro al mese. E che permettono di mangiare fuori ogni giorno spendendo circa 2 euro a pasto. Ovviamente, mangiando cibo da strada come panini, kebab o pizzette. Ma se si sceglie un pranzo al ristorante i prezzi non sono molto più alti e si riesce a mangiare un pasto tradizionale anche con 10 euro.