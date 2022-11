La città migliore in cui vivere per chi decide di lasciare l’Italia si trova in Malesia

L’Italia, pur essendo un luogo bellissimo, diventa di anno in anno più invivibile. Il lavoro per i giovani non si trova ed il costo della vita è in continuo aumento. Nel nostro Paese la maggior parte dei cittadini, per quanto lavori, non riesce a sbarcare il lunario. Una vita dignitosa, ormai, sta diventando un lusso che solo pochi possono permettersi. E proprio per questo motivo molti decidono di espatriare e andarsene a vivere altrove. Ma la città migliore in cui vivere per chi decide di andarsene dall’Italia qual è?

Troppe tasse e stipendi troppo bassi

Il problema dell’Italia non è che ci si vive male. Ma ci sono troppe tasse e poche detrazioni e questo porta il potere di acquisto a scendere continuamente. E gli stipendi non si adeguano ai prezzi che salgono rendendo, di fatto, i lavoratori poveri.

Il vero problema del vivere in Italia, quindi, sono le remunerazioni troppo basse a fronte di una tassazione troppo alta sul reddito delle persone fisiche. Quello che si guadagna, infatti, viene in gran parte riassorbito dalle tasse. E per gran parte dell’anno si lavora non per vivere, ma per pagare le imposte.

Andare a vivere dove si pagano meno tasse

Proprio per questo motivo molti pensionati e lavoratori decidono, con la morte nel cuore in molto casi, di lasciare il nostro Paese. E andare a vivere altrove. Per i pensionati la scelta è logica: l’assegno mensile guadagna in potere di acquisto. E si riesce, con lo stesso reddito, a condurre una vita migliore. Per i lavoratori ci sono anche altre motivazioni, tra le quali, magari, trovare un impiego migliore e meglio retribuito.

Ma cosa si guarda quando si deve scegliere una meta in cui trasferirsi? In primo luogo il costo della vita e la media degli stipendi netti mensili. È importante, poi, informarsi sulla tassazione, sul costo degli affitti, il costo dei pasti, la sicurezza. Anche se talvolta non ci si pensa, però, è importante anche capire quanto ci vuole a imparare la lingua che in quel posto di parla. Ed eventualmente la velocità della connessione internet.

La città migliore in cui vivere per chi decide di andare via dall’Italia è questa

Proprio valutando tutti i fattori sopra elencati, la città ideale per chi decide di espatriare sembra essere Kuala Lumpur. Con un costo mensile della vita di poco superiore ai 1.000 euro al mese. Con un affitto medio mensile di circa 420 euro per un appartamento con una sola camera da letto. Ovviamente stiamo parlando di vivere in una capitale e, quindi, i prezzi sono mediamente più alti rispetto a paesi limitrofi.

Ovviamente la città, oltre ad un costo della vita abbastanza ridotto, offre 322 attrazioni da visitare. Ed il prezzo per farlo non è proibitivo. Gli stipendi mensili non sono bassi, ma soprattutto per chi può svolgere il proprio lavoro a distanza o è in pensione è una meta ideale.