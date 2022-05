L’Italia si sa, ha una sua tradizione esoterica antica.

Trovandosi nella culla del Mediterraneo e da sempre crocevia delle civiltà più svariate, gli antichi culti pagani di influenza romana ma anche greca ed egizia, hanno lasciato un segno.

Un segno antropologico, religioso e di costume, che si può respirare tra i vicoli dormienti di alcuni borghi arroccati sulla cima di una collina, tra i boschi.

L’uso delle erbe, le pozioni, il conforto anche morale che molte guaritrici elargivano ai pazienti in epoche in cui raggiungere un medico non era sempre possibile, sono memorie incastrate nella nuda roccia.

Per gli amanti di tutto ciò che è magico e misterioso, respirare l’aria di questi luoghi è come farsi pervadere dai profumi di un’epoca remota.

Bisogna dunque sapere quali sono i 3 paesi delle streghe in Italia e le 13 case infestate, per programmare una vacanza all’insegna della curiosità per tutto ciò che è arcano e inafferrabile.

Quali sono i 3 paesi delle streghe in Italia, le 13 case infestate e gli itinerari turistici per un’estate all’insegna del brivido

Triora

Il primo paese delle streghe è Triora, in provincia di Imperia, Liguria.

Luogo tristemente famoso per i numerosi processi per stregoneria svoltosi nel 1500.

Calcata

Il secondo paese delle streghe è Calcata, a un’ora da Roma.

In secondo luogo è considerato anche il paese degli artisti e degli hippies, che con la loro variopinta presenza lo rendono un luogo magico.

Paroldo

Il terzo paese delle streghe è Paroldo, nelle Langhe piemontesi.

Questo villaggio si distingue per un’atmosfera inquietante, con un retrogusto di magia nera.

La lista delle 13 case più infestate e spettrali, ecco dove si trovano

Il Palazzo di Carmagnola, a Milano, in via Rovello 2

Il Monastero Maledetto dei Monaci del Diavolo a Sicignano degli Alburni (SA)

Villa Caboto a Mondello (PA), in piazza Caboto

Villa Cerri, la villa degli amanti maledetti a Lomello (PV), provinciale 193 bis

Maniero della Rotta a Moncalieri (TO) strada provinciale 393 di Villastellone

Villa Foscari a Mira, Venezia, in via del Turisti 9

Villa Clara a Trebbo di Reno, via Zanardi 449 (BO)

Casa del Violino a Scogna Sottana (SP) – per indicazioni, chiedere al paese.

Ca’ Dario, Sestiere Dorsoduro 352, Venezia

Villa Magnoni a Cona, (FE) sulla strada provinciale 22

Casa delle Anime, invia dei Giovi a Voltri (GE)

Castello di Montebello, Poggio Torriana (RN) in via castello di Montebello 7

Villa De Vecchi, la Casa rossa a Cortenova, in via provinciale 2 (LC)

Come si può notare, è facile costruire un itinerario del brivido partendo da questi luoghi, in alcuni casi non distanti tra loro.

Si tratta di siti e ville accomunati da storie più o meno lugubri, o tragiche.

Storie di cui si parla abbondantemente online, ma che è bello apprendere anche conversando con gli abitanti della zona.

Perchè solo chi conosce quelle strutture da sempre, saprà dirvi se ha mai potuto sentire un grido notturno o assistere alla materializzazione di qualcosa.

Tra folklore, fantasia, esoterismo e storia, questo viaggio da brivido potrebbe essere un’esperienza indimenticabile.

