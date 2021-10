Siamo in pieno autunno e ormai non è più periodo di ferie. Questo però non vuol dire dover rinunciare a qualche bel fine settimana. La stagione autunnale offre meravigliose opportunità per ammirare magici paesaggi nelle tipiche sfumature giallo-oro che sfumano nel rosso. Per farsi ispirare, ecco cinque incantevoli borghi dove ammirare il foliage ed immergersi in calde atmosfere.

Con i primi freddi, poi, viene voglia di coccole e tepore. Una valida soluzione potrebbero essere i trattamenti per il corpo. Un weekend, o qualche giorno di più, in un centro termale sarebbero l’ideale. Abbiamo visto che questa è la meta con terme da sogno per un weekend rilassante a due passi dall’Italia. Diamo allora qualche suggerimento su dove poter soggiornare. Ecco 5 hotel con spa in Slovenia per godersi un weekend rilassante e rigenerante tra terme e natura.

Le strutture che andremo a proporre sono tra quelle selezionate da Tripadvisor, noto sito Web che riporta le recensioni degli utenti su hotel, bed and breakfast e ristoranti.

Ecco 5 hotel con Spa in Slovenia per godersi un weekend rilassante e rigenerante tra terme e natura

Il Kempinski Palace Portoroz, a Portorose, è un ambiente lussuoso che presenta molti servizi in modo da offrire al cliente un soggiorno speciale.

Il Kempinski Rose Spa offre infatti servizi di qualità elevata. Un’oasi di relax (1.500 mq) con piscina interna ed esterna, zona sauna e Jacuzzi. Possibilità di scegliere tra un’ampia varietà di massaggi, trattamenti viso e corpo e molto altro. Il posto ideale dove riposarsi e recuperare le energie. Data la posizione, da qui è facile raggiungere luoghi d’interesse come il Parco Naturale delle Saline di Sicciole e l’incantevole cittadina di Pirano.

Nei pressi del magico lago di Bled, divenuto ormai quasi il simbolo della Slovenia, si trova l’Hotel Rikli Balance. La struttura dispone di 150 camere (tra cui 18 appartamenti e 2 suite). All’interno vi è il Wellness Živa, il complesso di piscine e le saune Živa. Su prenotazione, possibilità di fare massaggi e trattamenti specifici.

Immerso nella natura incontaminata della valle di Logarska, l’Hotel Plesnik è un hotel romantico a due passi dal meglio che la zona della Solcava può offrire.

All’interno si trova un centro benessere, ayurvedico e massaggi rinnovato da poco. Presenti anche vasca idromassaggio coperta, sauna, bagno turco e area relax con vista panoramica sulle montagne. Tra un trattamento è l’altro, possibilità di esplorare la natura circostante, fare passeggiate ed escursioni alla grotta Klemenča o sulle vicine colline di Okrešelj, Strelovec e Ojstrica. Servizio noleggio biciclette.

Altre due strutture consigliate

Imponente e in stile asburgico, il Grand Hotel Rogaska a Rogaska Slatina è quasi un’istituzione.

All’interno di un lussuoso palazzo storico, presenta camere grandi e dotate di ogni comfort. Spa interna con possibilità di prenotare trattamenti personalizzati.

La cittadina è una vera e propria oasi di pace e relax. Si può passeggiare tranquillamente nei bellissimi giardini con aiuole colorate e magnifiche magnolie, in ciabatte ed accappatoio, in attesa di fare un massaggio.

Circondato dal verde, l’Hotel Vitarium di Smarjeske Toplice è un posto molto tranquillo con saune, spa per massaggi e piscina esterna.

La struttura mette a disposizione dei suoi clienti varie attività come guide per nordic walking e moutain bike. Zona strategica per visitare la cittadina di Novo Mesto ed Otocec con il suo castello.

