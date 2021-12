Il verde floreale contribuisce non solo ad abbellire ogni casa ma anche a creare un’atmosfera rilassante e distesa. Ciò vale per l’esterno ma anche per l’interno. Tanto più per quest’ultimo qualora non si disponga di balconi o giardini.

In questo caso, infatti, plachiamo la nostra voglia di verde arricchendo la nostra casa con piante, fiori e composizioni.

In tal senso possiamo davvero sbizzarrirci e far sì che i vari elementi contribuiscano anche a completare l’arredo della nostra dimora. Essi infatti portano anche una certa vitalità e vivacità dentro le nostre mura e non di rado sarà meraviglioso osservarli.

Serve poco spazio per creare in casa un incantevole giardino in miniatura a costo zero

Nel caso volessimo o dovessimo concentrare tutte le piante in casa, dobbiamo però tenere presente le dimensioni della stessa.

In una casa piccina spesso diventa davvero difficile trovare uno spazio libero per posizionarvi le nostre creature vegetali. L’idea quindi di creare un angolo di verde rigoglioso spesso va a scontrarsi con l’amara consapevolezza.

In realtà, possiamo ugualmente trovare il modo per concederci le nostre oasi di verde. Possiamo sfruttare l’altezza attraverso dei vasi pensili, realizzabili anche da sé grazie alle vecchie grucce.

In più, è possibile creare dei veri e propri giardini mini, che ci faranno sentire in comunione e armonia con la natura. Questa è una tradizione proveniente dal Giappone e che porta il nome di kusamono. Lo scopo sarà ricreare quasi un piccolo paesaggio naturale, simile al manto erboso posto al centro del tavolo che abbiamo già visto.

Come realizzare un kusamono

Realizzare un kusamono sarà non solo uno svago poiché potremo lasciare a briglie sciolte la nostra fantasia, ma anche estremamente rilassante.

Ci servirà per prima cosa un piccolo contenitore di diametro di una decina di cm al massimo. Possiamo usare un vasetto se lo abbiamo, ma ancora meglio sarebbe sfruttare una bella ciotola presente in casa o qualcosa di naturale. Una buona idea sarebbe ad esempio un guscio di cocco o un pezzo di corteccia abbastanza contenitivo.

All’interno dovremo porvi delle piccole piantine, vanno benissimo anche erbette spontanee disseminate lungo le strade o rametti di siepi da far radicare. Importante è che siano elementi esili nell’apparato radicale.

Sul fondo del contenitore, inseriamo del materiale drenante per evitare ristagni d’acqua.

Disponiamo della terra nel nostro contenitore e interriamo le nostre erbette o piantine. Mettiamone più di un tipo, così da dare l’impressione di un vero e proprio giardino. Giochiamo magari con le varietà e le altezze.

Se abbiamo del muschio a disposizione, possiamo ricoprirvi poi la terra. Possiamo anche aggiungere ulteriori oggetti naturali ma di piccole dimensioni, come legnetti o sassolini. Via libera alla creatività tenendo sempre presente che dobbiamo ricreare un ambiente naturale.

Una volta terminato, possiamo prendercene cura vaporizzandovi dell’acqua e inumidendo il terreno quando secco. Ora non ci rimane che posizionarlo e date le minute misure non sarà certo un problema. Serve infatti poco spazio per creare in casa un incantevole giardino in miniatura a costo zero.

Sebbene piccolo il kusamono sarà di grande effetto.

