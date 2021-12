Non tutti amano l’inverno e tantomeno il freddo, eppure è difficile trovare qualcuno che non ami scaldarsi davanti al camino. Chi infatti ha la fortuna di possederne uno in casa conosce bene la confortevole sensazione di passare intere serate in compagnia del fuoco. Tuttavia, sebbene il camino sia una grande risorsa della casa, in alcuni casi potrebbe dare qualche problemino. Questo accade in particolare nei riguardi del forte odore di fumo che il camino diffonde in casa e che, inevitabilmente, si attacca alla tappezzeria. Se dunque ci troviamo spesso a fare i conti con ambienti affumicati, ecco come eliminare da casa la puzza di fumo e fuliggine del camino con questi facili rimedi.

Accortezze di base

Va da sé che il primo accorgimento da prendere sia quello di cambiare spesso l’aria della stanza dove il camino è situato. Specialmente dopo la fase di accensione è importante fare defluire il primo accumulo di fumo. Inoltre sarà necessario tenere pulita la canna fumaria del camino garantendo un corretto deflusso dell’aria. Una volta assicurata un’adeguata areazione della stanza possiamo cominciare a tamponare il problema degli odori già con il camino acceso.

Possiamo contrastare l’odore di fumo ad esempio gettando nel fuoco alcuni elementi dalla forte carica aromatica. Rametti di rosmarino o di pino, così come le scorze di agrumi, sono validi alleati per liberare nell’aria delle ottime fragranze che copriranno l’odore di fumo. Anche le stecche di cannella potrebbero tornare utili a tal scopo.

Camino spento

La parte più importante ad ogni modo rimane la pulizia una volta che il camino è spento. Da evitare categoricamente sono i cumuli di cenere e fuliggine che dovranno essere rimossi non appena possibile. Per farlo dovremo attendere che la brace sia completamente spenta ma, molto importante, è non spegnerla con dell’acqua. Questo non solo sporcherebbe ulteriormente il camino ma creerebbe ancora più fumo.

Attendiamo dunque che la brace sia estinta per poi rimuovere cenere e fuliggine con l’ausilio di una paletta e di un secchio. Piccolo consiglio è quello di non gettare la cenere del camino perché questa potrebbe tornare utile per diversi impieghi. La cenere è un buon antiparassitario per l’orto ed un buon fertilizzante naturale.

Una volta rimossa la fuliggine dal camino possiamo ricorrere ad alcuni alleati per deodorare le zone interessate. Un valido rimedio alla lotta contro i cattivi odori, specie quelli di fumo, è l’olio essenziale di eucalipto. Dovremo mettere 5 o 6 gocce all’interno di mezzo litro d’acqua che poi spruzzeremo sulla tappezzeria. Le molecole odorose dell’eucalipto tendono a coprire egregiamente la puzza di fumo.

Approfondimento

