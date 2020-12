Per essere sempre impeccabili in ogni situazione bastano 5 modelli di borse 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La borsa rappresenta l’accessorio per eccellenza. Un oggetto fondamentale per affrontare la vita quotidiana senza l’affanno di non sapere dove appoggiare chiavi e portafoglio.

All’evidente importanza pratica di avere una borsa se ne affianca una legata alla necessità di indossare modelli diversi a seconda dell’occasione. Inoltre, per molte donne, le borse rappresentano un accessorio must have. Si sa, le borse non sono mai abbastanza ma i costi, spesso proibitivi, impongono di effettuare delle scelte.

Sì, bastano 5 modelli di borse per essere impeccabile in ogni situazione.

Ma quali sono queste cinque borse necessarie per ogni donna?

La prima borsa che non può mancare nel guardaroba è una borsa da giorno. La borsa da giorno è quella capiente che può essere utilizzata al lavoro come all’università.

Il consiglio è quello di acquistarla nera. Il nero, infatti, è un colore classico che non stuferà mai e che riuscirà a donare a qualsiasi outfit un tocco sofisticato. Magari si potrebbe optare per una borsa da giorno con la tracolla, più comoda della classista tote.

La seconda borsa che si dovrebbe avere non è una borsa ma uno zaino. Gli zainetti sono tornati in auge dopo il boom degli anni ’90, e più che per questo motivo sarebbe bene possedere uno zainetto per comodità.

Gli zainetti sono una benedizione, salvano la situazione in moltissime occasioni e sono ottimi se si odia avere le mani impegnate. Unica accortezza, se si utilizzano i mezzi pubblici sarebbe meglio non tenerlo sulla schiena ma passarlo sul davanti. Il rischio di essere derubati è molto alto.

La borsa a tracolla

Il terzo modello, tra i 5 modelli di borse per essere impeccabili in ogni situazione, è uno tra i modelli più amati da tutte. Comoda e versatile stiamo parlando della borsa a tracolla.

Di borse a tracolla ce ne sono di tutti i tipi, sia da giorno più grandi e capienti che da sera. Alla sera si rivelano necessarie se si predilige la comodità. Meno elegante di una borsa a mano ma sicuramente più pratica.

Dalla borsa vintage a quella colorata

Per il quarto modello si dovrà scavare negli armadi delle nonne o delle proprie madri. La borsa vintage è un perfetto connubio di unicità e qualità, a prescindere dal modello o dalla marca.

L’alternativa agli armadi di nonne e madri sono i mercatini vintage, spesso si riescono a concludere degli ottimi affari.

L’ultimo modello è una qualsiasi borsa colorata. Perché una borsa colorata? Il nero è sicuramente un must have ma una borsa rossa o con stampe stravaganti non dovrebbe assolutamente mancare.

Questo tipo di accessorio è in grado, da solo, di accendere qualsiasi look. Se, poi, a maggior ragione il guardaroba è pieno di capi neri non esistono scuse per non acquistare una borsa colorata.

Ebbene sì, per essere sempre impeccabili in ogni situazione bastano 5 modelli di borse.