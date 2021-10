L’autunno è quella stagione di mezzo in cui le ferie sono ormai un lontano ricordo e la pausa natalizia ancora lontana. Per la maggior parte delle persone, infatti, non è proprio periodo di ferie. Nonostante ciò, possiamo comunque organizzare qualche bel fine settimana. La stagione autunnale, con i suoi colori caldi, offre anzitutto l’occasione per fare splendide passeggiate in mezzo alla natura. A tal proposito, ecco ad esempio cinque incantevoli borghi dove ammirare il foliage ed immergersi in calde atmosfere.

Un rilassante breve soggiorno alle terme potrebbe poi essere un’ottima alternativa. Per tale scopo, questa è la meta con terme da sogno per un week-end rilassante a due passi dall’Italia.

Non dimentichiamo inoltre che ottobre 2021 ci regala una ghiotta occasione. La festività dei morti e quella di Ognissanti cadono, infatti, in modo tale da fare un bel ponte. Per vivere la giusta atmosfera macabra di Halloween, azzeccatissima potrebbe essere l’idea di visitare qualche castello o qualche fortezza. Già qualche idea l’abbiamo data. Ecco infatti gli imponenti e suggestivi castelli perfetti per il ponte di Ognissanti.

Proseguiamo, allora, con un nuovo suggerimento sempre in tema manieri. Stiamo infatti per conoscere più da vicino il possente ed inespugnabile castello incastonato nella roccia che nasconde leggende e misteri.

Il Castello di Predjama

In Slovenia, appena dopo Postumia (9 km circa), troviamo il possente castello di Predjama. Da più di 800 anni, questo imponente maniero è incastonato in una parete rocciosa alta 123 metri. Unico nel suo genere, è considerato uno dei 10 castelli più affascinanti del mondo. Castel Lueghi (questo il suo nome nella versione italianizzata) è addirittura inserito nel Guinness dei Primati, poiché si tratta del più grande castello al mondo con una grotta. Inoltre, è ritenuto così tanto romantico, che molte coppie lo scelgono come location per celebrare il loro matrimonio.

Il possente ed inespugnabile castello incastonato nella roccia che nasconde leggende e misteri

Castello Predjama è indissolubilmente legato alla figura leggendaria di Erasmo Lueger, un signorotto all’epoca noto per compiere saccheggi e scorribande di vario tipo. A causa della sua intromissione nella guerra austro-ungarica, egli si rifugiò proprio in questo castello per non essere stanato e condannato a morte. La leggenda narra che, però, nel 1484, Erasmo venne ucciso dalle truppe austriache per il tradimento di un suo servitore.

Visitare gli interni del castello

Le varie sale, disposte su vari livelli, sono arredate secondo lo stile dell’epoca. Molto interessanti, sono da segnalare la sala delle armi e delle armature e la sala rinascimentale, che ospita una ricca esposizione di trofei da caccia appartenuti all’ultimo proprietario del maniero.

In vari punti è possibile notare il diretto intervento umano sulla roccia. In più stanze è, infatti, possibile notare l’esatto punto in cui la pietra naturale cede il passo alla parete artificiale.

Infine, molto suggestiva, è la fitta rete di gallerie segrete che si snodano sul retro del castello, utilizzate nel corso dei secoli come nascondiglio.

Per il suo indiscusso fascino, Castel Predjama è stato utilizzato diverse volte come ambientazione per film e documentari.