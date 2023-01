Ecco cosa devi fare se la caldaia perde acqua e va in blocco per farla ripartire subito

Problemi con la caldaia? Le perdite d’acqua sono più comuni di quel che credi. Se anche tu hai sperimentato questo difetto, non agitarti. Lo potrai risolvere in poco tempo seguendo qualche consiglio degli esperti. Vediamo come puoi intervenire.

Le perdite d’acqua della caldaia sono un problema scomodo che potresti prima o poi dover affrontare. Per prevenirle è consigliabile che ti occupi costantemente della sua manutenzione e revisione. Ma se anche dopo le accortezze suggerite hai visto gocciolare acqua dall’impianto, dovrai per forza rimediare. Prima di tutto, è necessario individuare il punto da cui si sta verificando la perdita.

Ecco cosa devi fare se la caldaia perde acqua dalle valvole

In talune situazioni il gocciolamento potrebbe provenire dalla valvola di sfogo. Il problema potrebbe essere la pressione troppo alta dell’acqua. I valori ottimali dovrebbero aggirarsi tra 1 e 1,5 bar. Per cui, il tuo compito sarà quello di accertarti che i livelli siano nella norma. In caso contrario, dovrai provvedere ad abbassare la pressione. Per farlo apri la valvola del radiatore di sfogo e girala finché il manometro non segnerà i normali valori. Se il problema persiste, forse è colpa del rubinetto di carico: assicurati perciò di averlo chiuso del tutto.

In altri contesti, la valvola di sicurezza potrebbe non lavorare bene. Magari a causa della cartuccia che non regge perché ormai usurata o invasa dal calcare. Se così fosse, allora potresti doverla sostituire. Comprane una nuova, controllando che sia del modello compatibile con la tua caldaia.

Altre cause possibili

Quando a caldaia accesa le perdite sono minime e provengono dal basso, dovresti controllare il tubo o il rubinetto di scarico. Le guarnizioni potrebbero non tenere bene, cosicché dovrai necessariamente sostituirle. Intervieni il prima possibile, per limitare il gocciolamento. Infine, non devi nemmeno escludere che vi sia dell’aria in eccesso che ostruisce il normale funzionamento dell’impianto. Per rimediare dovrai farla uscire aprendo la valvola di sfiato del termosifone con l’apposita chiave, finché non scenderà l’acqua. Dunque, ecco cosa devi fare se la caldaia perde acqua. Se non sei sicuro di dove mettere le mani, comunque, non esitare a contattare un tecnico competente che possa aiutarti.

Come impostare la caldaia per risparmiare

Onde evitare una bolletta energetica salata, è bene che tu sappia come risparmiare sul riscaldamento. Tutto parte dalla corretta impostazione della temperatura della caldaia. Per scaldare efficacemente la tua abitazione ti basterà mantenerti tra i 18 e i 20 gradi centigradi. Evita poi di spegnere e accendere ripetutamente l’apparecchio: lo costringerai a lavorare di più per raggiungere ogni volta la temperatura desiderata. Mantienilo invece sempre acceso e regolalo in base alle tue preferenze.

Un occhio andrebbe riservato anche all’acqua calda sanitaria, ovvero quella che usi in cucina o in bagno. Anche qui dovrai cercare di non alzare inutilmente la temperatura, regolandola su un valore compreso tra 45 e 55 gradi. In questo modo garantirai una costante efficienza dell’impianto di riscaldamento e, punto altrettanto rilevante, ridurrai l’impatto sull’ambiente.