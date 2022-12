I mercatini di Natale più caratteristici da visitare viaggiando a bordo della Transiberiana d’Italia

Quale modo migliore per vivere la magia del Natale se non a bordo di un treno storico che passa in mezzo ad una Riserva Naturale?

Vetture che ricordano il meraviglioso treno di Polar Express, il film di Zemeckis del 2004.

Da organizzare con amici, famiglia e bambini, questa è un’esperienza indimenticabile in grado di proiettarci in un’altra dimensione.

La locomotiva percorre binari immersi nella natura, dando la possibilità di ammirare meravigliosi paesaggi solitamente innevati e comunque suggestivi.

I mercatini di Natale più originali da raggiungere in Abruzzo

Si parte da Sulmona per questa esperienza fuori dall’ordinario.

Sulmona è una cittadina distante da l’Aquila e da Pescara soli 70 chilometri e circa 150 chilometri da Roma, con un vasto patrimonio artistico e storico. Famosa anche per i confetti tra i più buoni d’Italia. Il primo tratto raggiunge 1.300 metri di altitudine, superando la Maiella e gli Altipiani d’Abruzzo. Dopo un’ora e mezzo di viaggio si arriva a Roccaraso e si sosta per alcune ore. Una visita per il paese addobbato per il Natale e qualche acquisto nel primo mercatino. Per il pranzo ci si può deliziare con specialità abruzzesi da La Staffa.

Qui possiamo ordinare fettuccine funghi e tartufo, pasta al sugo di cinghiale, arrosticini e agnello alla brace. Per una cucina rivisitata la sosta consigliata è da Chichibio. Lo chef, allievo di Niko Romito, stupisce con ravioli al brasato e tartufo ed altre prelibatezze gourmet. Si riparte soddisfatti verso una nuova meta.

Intorno alle 15 si giunge a Campo di Giove. Qui caratteristiche casette natalizie campeggiano nel centro storico che attende i turisti da ogni dove. In questo borgo autentico tipicamente abruzzese si possono ammirare palazzi nobiliari risalenti all’epoca che va dal XVI al XVIII secolo. Anche la Chiesa di Sant’Eustachio e quella di San Rocco sono da visitare in quanto custodiscono opere d’arte pregevoli.

Dove dormire per un weekend natalizio

Verso sera si rientra a Sulmona a bordo del treno storico. Per chi arriva da più lontano, visitare i mercatini di Natale più caratteristici d’Abruzzo in giornata potrebbe essere proibitivo. Ci sono dei pacchetti proposti sul sito internet della Transiberiana d’Italia dove è previsto il pernottamento.

Per viaggiare invece a bordo del treno e percorrere questo itinerario dedicato ai mercatini natalizi, i prezzi dei biglietti sono giornalieri.

Un adulto paga 45 euro che comprendono la tratta andata e ritorno. Il costo include anche l’animazione durante le soste, una guida di viaggio a bordo ed il trasporto di bagagli e passeggini. Dai 4 ai 12 anni i bambini pagano 30 euro e per i minori dei 4 anni il viaggio e gratis.

È inoltre possibile acquistare servizi aggiuntivi che consentono la visita ad un Eremo Celestiniano ed al borgo di Palena e Pescocostanzo. Si può fare anche una ciaspolata sulla neve e pattinare sul ghiaccio.

Una vacanza perfetta nel cuore d’Italia ed un meraviglioso anticipo di Natale.