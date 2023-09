Ecco dove acquistare Hogan, Tod’s e altre scarpe firmate quasi a metà prezzo! Risparmierai un botto

Grazie ad alcune piattaforme potremmo riuscire ad acquistare i capi e gli accessori dei nostri stilisti preferiti a prezzi eccezionali. Ecco come.

La crisi economica degli ultimi tempi e il crescente aumento dei prezzi hanno messo in difficoltà tantissime famiglie e pensionati. Portare avanti la famiglia e soddisfare tutte le esigenze dei nostri figli non è affatto semplice. L’aumento del costo della vita ha comportato il cambiamento di tantissime nostre abitudini. Addirittura non sono pochi gli italiani che hanno deciso di trasferirsi in altri paesi con un regime fiscale più vantaggioso. Come i pensionati che hanno deciso di trasferirsi a Cipro dove la tassazione è del 5% sui redditi da pensioni estere superiori a 3.420 euro. Tuttavia, per chi rimane nel nostro Paese l’aumento vertiginoso dei prezzi, ha necessariamente modificato anche il modo di fare la spesa, non solo quella alimentare. Si è alla continua ricerca di offerte vantaggiose per ogni tipo di prodotto. Il mercato offre innumerevoli offerte per ogni tipo di bene, basta solo saper evitare le truffe. Chi ama i capi firmati, in particolare, potrebbe cadere nella trappola di prodotti contraffatti. Pertanto è fondamentale affidarsi a rivenditori seri o a siti online con recensioni positive da parte degli utenti.

Ecco dove acquistare Hogan, Tod’s e altri capi firmati pagando la metà e senza rischiare truffe

Se amiamo scarpe firmate come Hogan, Tod’s, Moschino, Gucci ma non vogliamo spendere un occhio della testa, potremmo scaricare diverse app e trovare l’occasione giusta. In particolare basterà andare sul sito web www.yoox.it o scaricare la relativa applicazione. Si tratta della più grande piattaforma al Mondo di vendita al dettaglio online nel settore fashion e luxury. È stata fondata nel 2000 da Federico Marchetti ed è la prima startup italiana da un milione di dollari. Successivamente nel 2015, vi è stata la fusione tra Yoox e Net-a-Porter diventando la più grande piattaforma al mondo nel mondo della moda. Nel 2018 è stata poi acquisita da Richemont. La piattaforma opera in circa 30 paesi europei e offre agli utenti l’accesso a prodotti esclusivi e ricercati a prezzi inferiori rispetto ai negozi fisici. Inoltre, per gli utenti registrati, la piattaforma propone offerte temporanee a prezzi ancora più vantaggiosi. Potremmo riuscire ad acquistare delle scarpe che normalmente costano tra le 300/400 euro, anche a 100 euro. Se siamo alla ricerca di scarpe firmate ecco dove acquistare Hogan, Tod’s a prezzi davvero imbattibili.

La piattaforma pensa anche agli amanti del vintage

La piattaforma inoltre prevede anche una selezione “Second-Hand”, ovvero di capi e accessori di seconda mano al fine di ridurre l’impatto ambientale e sociale. Si possono trovare pezzi rari e addirittura da collezione. Per ogni articolo vi sono foto dettagliate di eventuali segni di usura e descrizioni sullo stato. In questa sezione potremmo trovare borse Prada, Celine, Dior, Hermes, Louis Vuitton e tanto altro.

