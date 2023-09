Federica Pellegrini ha lanciato una linea skincare: quali sono i prodotti, i prezzi e dove comprarli

Ci sono persone che riescono a occuparsi di tante attività interessanti e remunerative ottenendo successo e ammirazione. Una di queste è Federica Pellegrini. Campionessa di nuoto e futura mamma, investe tempo e denaro in molti campi. Conosciamo meglio la sua linea di prodotti di bellezza e quanto costano.

Una giovane donna che si è distinta nel nuoto e ha invogliato tanti giovani a iniziare uno sport è Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice ha collezionato tanti ottimi risultati in Italia e a livello mondiale. È una donna instancabile e piena di idee e risorse. Presto sarà mamma di una bambina, ma anche durante la gravidanza continua a lavorare su vari fronti.

Nuoto e molto altro

In questi anni l’abbiamo vista ospite o giurata in alcune trasmissioni, ricordiamo tra le altre Italia’s got talent. È uscito nel 2022 inoltre il docufilm su di lei, Underwater-Federica Pellegrini. Oro è invece la biografia della grande campionessa pubblicata da La nave di Teseo nel 2023.

Durante la scorsa estate, nel mese di luglio, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno inaugurato la Fede Academy a Livigno. Istruttori qualificati si occuperanno di insegnare a ragazzi di varie fasce di età tutto ciò che può servire per praticare nuoto a livello agonistico.

Federica ha lanciato il 27 settembre 2023 una sua linea cosmetica interessante. Si chiama FIT-FE BY FEDE. I prodotti sono stati sviluppati insieme ad Alma K Cosmetics. Vediamo in cosa si distinguono.

Federica Pellegrini ha lanciato una linea skincare: ecco alcuni prodotti e quanto costano

La donna impegnata, che lavora fuori o a casa e quella sportiva potrebbero avere la necessità di cosmetici adatti contro stress e fatica. La nuova linea skincare è rivolta soprattutto a chi fa molta attività fisica. Nel dettaglio, si comporrebbe di 6 prodotti per il corpo e 6 per il viso vegan, cruelty free, a base di ingredienti naturali oltre il 90%, con Skin defence complex. Tutti sarebbero dermatologicamente testati.

FIT-FE BY FEDE di Federica Pellegrini propone ad esempio:

Il Rigenerante, un siero idratante, da 30 ml a 39,99 euro;

Il Purificante, uno scrub corpo da 250 ml al costo di 19,99 euro;

L’Idratante, crema viso con SPF 30, che costa circa 35 euro in tubetto da 50 ml;

Il Super Detergente, una mousse struccante da 150 ml al prezzo di quasi 20 euro;

il balsamo corpo Il Salvifico da 100 ml si vende a 34,99 euro;

lo spray corpo SPF50, Il Difensivo, costa 26,99 euro.

È in vendita anche un kit in una pochette con formati mini e un asciugamano a 34,99 euro.

Quindi, Federica Pellegrini ha lanciato una linea skincare per la cura della pelle sia del viso che del corpo.

Dove comprare i prodotti FIT.FE BY FEDE? Per il momento sembrerebbe che la linea di bellezza sia in vendita in esclusiva solo da Douglas.

