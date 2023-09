Oggi ci occupiamo di azioni in ipervenduto che potrebbero continuare a scendere. È questa, infatti, la situazione in cui si trova Fincantieri.

I punti di forza e di debolezza

Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.45 volte il suo fatturato. L’incremento delle revisioni dell’utile per azione, poi, appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Qui, però, finiscono i punti di forza di Fincantieri.

Come percentuale del fatturato, e senza considerare stanziamenti e ammortamenti, l’azienda ha margini relativamente ridotti e livelli di redditività insufficienti.

La situazione finanziaria dell’azienda è caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.

Per concludere riportiamo il valore contabile per azione di Fincantieri che è pari a 0,33 €. Ricordiamo che il valore contabile per azione indica il valore monetario rimanente per gli azionisti comuni dopo la vendita di tutte le attività e il pagamento di tutti i debiti. Se il valore contabile per azione di una società è superiore al prezzo di mercato delle sue azioni, allora il titolo può essere considerato sottovalutato. Nel caso specifico di Fincantieri è evidente la sopravvalutazione del titolo.

Azioni in ipervenduto, ma che potrebbero continuare a scendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 29 settembre a quota 0,4710 €, in ribasso dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Tuttavia, c’è un aspetto che vogliamo evidenziato e non va in alcun modo sottovalutato. Area 0,4664 € ha rappresentato negli ultimi 3 anni il livello di minimo dal quale le quotazioni sono sempre ripartite al rialzo. Si capisce, quindi, che la mancata tenuta di questa area di supporto potrebbe favorire una forte accelerazione ribassista..

I rialzisti, invece, potrebbe prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,4926 €.

