Tutto quello che ancora non sai sul cambio armadio: ecco i consigli delle esperte più seguite sui social per farlo al meglio

Se ancora non hai provveduto al cambio armadio, è tempo di mettersi in pista: Ecco qualche suggerimento per farlo i poco tempo e senza stress.

È cominciata la primavera e questo significa una cosa sola: è ora di dedicarsi al temutissimo cambio armadio.

I pesanti maglioni di lana lasciano gradualmente posto alle maglie in cotone e anche i colori cambiano modulo, avvicinandosi alle nuances brillanti e pastello.

Ma se il cambio armadio è facile da descrivere, è molto più difficile metterlo in pratica senza sperimentare un esaurimento nervoso.

Il letto diventa un campo di battaglia dove abbandoniamo vestiti e accessori di ogni tipo senza avere la minima idea di cosa farne.

Cosa buttare? E cosa invece può essere ancora riutilizzato?

È forse arrivato il momento di far sparire la nostra maglietta preferita di quando eravamo adolescenti?

Ebbene, per districarsi in questa giungla di problemi ecco qualche consiglio dalle esperte per svelarti tutto quello che ancora non sai sul cambio armadio.

Le dritte delle home influencer

Se usi i social anche poco tempo al giorno, ti sarai accorta che oltre ai profili delle classiche influencer, ce ne sono altri molto seguiti.

È il caso ad esempio delle home organizer, ovvero appunto delle influencer che si occupano di svelare trucchi e consigli inerenti alla casa.

Trovarle è molto semplice: basta digitare sui social l’hashtag decluttering: troverai diversi profili da cui prendere ispirazione.

La prima cosa da fare, comunque, è lo svuota tutto: l’intero contenuto del guardaroba deve essere ordinatamente sistemato sul letto o su una superficie pulita.

Dopodiché, è tempo di passare all’azione, a cominciare dal alcune domande.

Ogni volta che riprendi in mano un capo per rimetterlo nell’armadio, oltre a controllarne lo stato devi porti alcuni interrogativi.

Bisogna capire sinceramente se ti valorizza, se quel colore ti dona e in che modo potresti abbinarlo per creare degli outfit, altrimenti è da eliminare.

Inoltre, se si tratta di un capo o accessorio che non metti da anni, evita di tenerlo ancora appeso: non comincerai a usarlo proprio ora.

Tutto quello che ancora non sai sul cambio armadio: le influencer della casa svelano i loro trucchi

Fatta una cernita di quello che effettivamente serve nel guardaroba, è tempo di ottimizzare gli spazi.

Inizia a inserire le cose più ingombranti come ad esempio gli abiti lunghi e dividi tutto il resto per categoria e/o colore.

Ovviamente, lascia bene in evidenza ciò che usi più spesso così non dovrai smontare ogni volta tutto l’armadio per cercarlo.

Un aiuto arriva anche dagli organizer effetto cassetto e dalle mensole tematiche, da utilizzare per tutto ciò che riguarda una specifica categoria, tipo lo sport.

Anche gli accessori vanno divisi tra cassetti e custodie e vale sempre la regola dei 2 anni: è tanto che non li usi? Via dall’armadio.

Inoltre, mai lasciarsi sopraffare dai sentimentalismi: non pensare che è un vecchio regalo, che l’hai messo in un’occasione speciale e così via.

Se quel capo è rovinato devi liberartene, non c’è alternativa.

Infine, trai beneficio dal decluttering che ti sei impegnata duramente a fare.

Scatta una foto che valorizzi vestiti e accessori scartati ma ancora in buono stato e rivendili sulle app apposite o agli amici che sono interessati.