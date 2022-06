La casa è il luogo dove potersi rilassare e stare tranquilli. Un posto intimo che rispecchia la nostra personalità e che racchiude tutte le emozioni. Ci passiamo la maggior parte del nostro tempo libero, quindi è necessario tenerla sempre pulita e in ordine. Le faccende domestiche sono indispensabili. Ci permettono di vivere in un ambiente sano e di eliminare la polvere, i germi e i batteri. Avere una casa pulita è molto importante per tutti, ma in particolare è fondamentale per i bambini, gli anziani e i soggetti allergici.

È il sogno di tutti avere una casa sempre igienizzata, ma anche in ordine. Non vedere i vestiti da stirare abbandonati su una sedia, i giochi dei bambini sparsi sul pavimento e anche i cavi elettrici sempre in vista e in disordine.

Ecco delle soluzioni geniali per ordinare e abbellire i fili elettrici in casa senza spendere neanche un soldo

I fili elettrici sono un vero e proprio problema. Spesso cerchiamo di nasconderli dietro un mobile, ma la maggior parte delle volte non ci riusciamo. Inoltre, i cavi esposti sono estremamente pericolosi e rischiano di farci inciampare. La soluzione definitiva sarebbe quella di rompere i muri di casa e disporre delle canaline. Ma per effettuare questo lavoro dobbiamo chiamare dei professionisti e spendere molti soldi.

In realtà, ci sono delle soluzioni fai da te che potrebbero risolvere il problema. Ad esempio, potremmo utilizzare le pinzette per legare i capelli. Questo rimedio ci permette di tenere in ordine i cavi del telefono, del tablet, etc. Anche gli elastici per capelli potrebbero essere molto utili.

Per evitare che i fili elettrici siano sempre in disordine, possiamo anche utilizzare i nastri che servono per chiudere i sacchetti degli alimenti. Queste sono soluzioni semplici ma molto efficaci.

Una soluzione creativa per i bambini

Non tutti sanno che possiamo anche rendere i nostri cavi elettrici più belli. Basta utilizzare i washi tape. Non sono altro che dei nastri colorati adesivi. Possiamo avvolgerli attorno ai nostri fili. Una soluzione creativa che potremmo utilizzare nella cameretta dei bambini.

Questi nastri sono anche molto semplici da togliere e non lasciano residui di colla. Quindi possiamo sostituirli molto spesso. Ecco delle soluzioni geniali per ordinare e abbellire i cavi elettrici senza perdere molto tempo e soprattutto senza spendere dei soldi.

