Coccoliamoci con 3 bevande calde invece di cioccolata o caffè, ottime anche da offrire agli ospiti

In ogni stagione dell’anno oltre a vestirci in modo adatto mangiamo pure alcuni cibi invece di altri. Questo capita anche con ciò che a volte beviamo. In estate preferiamo bibite fresche, frullati, ma anche smoothie e limonate. Il caffè, oltre che in tazzina, diviene un ingrediente di golose granite.

Appena le temperature scendono si sente la necessità di cibi energetici e anche le bevande saranno adeguate.

Tra le preferite in autunno e in inverno ci sono tè, tisane, la cioccolata calda e l’immancabile caffè in tutte le varianti. C’è da dire che ci sarebbero tante altre opzioni. Ora ne vedremo in dettaglio 3.

Breve storia del Grog

Sono numerose le bevande tra cui scegliere quando fa freddo. Prendiamo ad esempio il Grog. La sua storia è particolare.

Nelle navi inglesi nel Diciassettesimo secolo sembra che si allungasse l’acqua da bere con vino o birra che si trovavano a bordo per non farla guastare. In seguito alla scoperta del rum prodotto nelle isole caraibiche lo si preferì agli altri alcolici. Questa bevanda si assumeva dapprima pura. Poi la si allungò con acqua per evitare sbornie. Pare che quest’ordine partì nel 1741 dall’ammiraglio Vernon, soprannominato Grog per via del suo mantello in gros grain. Ecco come pare sia nato il Grog.

Coccoliamoci con 3 bevande calde invece di cioccolata o caffè in tazza

Si indica ormai con quel nome un distillato miscelato con acqua, sia freddo che caldo. Ci sono, quindi, molte versioni di Grog. Per farne uno caldo per 2 persone mettiamo 120 g di zucchero e una stecca di cannella in 200 ml d’acqua in un pentolino su fiamma bassa. Quando è sciolto spegniamo e togliamo la spezia. Ora spremiamo mezzo limone e con un colino togliamo i semi. Aggiungiamo il succo all’acqua, versiamo 250 ml di rum scuro e mescoliamo. Versiamo in due bicchieri e serviamo il Grog caldo.

Un’altra bevanda che si potrebbe bere quando fa un po’ freddo è l’Hot Toddy. Si potrebbe fare scaldando 300 ml d’acqua per 2 persone. Versiamola in due tazze e aggiungiamo in ognuna circa 50 ml di whiskey, uno o 2 cucchiai di miele, 2 cucchiai di succo di limone. Mescoliamo per fare sciogliere il miele e assaggiamo. Si possono aggiungere a piacere più miele o succo di limone. Guarniamo la tazza con una fettina dell’agrume e serviamo.

Una ricetta con il vino

Nelle precedenti ricette ci sono rum e whiskey tra gli ingredienti. In quella che adesso spiegheremo il protagonista è il vino. Parliamo del diffuso vin brulé, una bevanda speziata e profumata. Spesso si trova in vendita nei tradizionali mercatini natalizi.

Per 2 persone versiamo in un pentolino mezza mela a fettine, la buccia di mezzo limone e di mezza arancia non trattati, 4 chiodi di garofano. Aggiungiamo un po’ di noce moscata grattugiata, poco anice stellato sminuzzato e 75 g di zucchero. Infine uniremo una stecca di cannella e 500 ml di vino rosso.

Accendiamo il fornellino e facciamo bollire per 5 minuti, mescolando ogni tanto. Spegniamo appena lo zucchero si sarà sciolto e facciamo riposare qualche minuto. Filtriamo poi il vin brulé e serviamolo nelle tazze o nei bicchieri.

Per concludere, coccoliamoci con 3 bevande calde invece di cioccolata o caffè ogni tanto. Quelle descritte saranno perfette anche per una serata invernale tra amici.