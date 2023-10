Ecco cosa vedere a Roma in 2 giorni e quanto si potrebbe spendere 

Roma è una città magica, chi la visita non può che innamorarsene. Visitare Roma dopo la prima volta ci porterà alla scoperta di itinerari inediti e diversi dal solito.

Roma è una delle cittá più visitate al Mondo. Oltre agli stranieri anche gli stessi italiani amano passare le vacanze alla scoperta della loro Capitale. Per conoscere in maniera esaustiva la città, infatti, non basta una vita. Tornarci più volte tra mostre, musei e gallerie avventurandosi in zone meno battute dal turismo di massa potrebbe essere una buona idea. Roma, infatti, non è solamente il Colosseo, i Fori Imperiali e San Pietro. È molto altro e ce lo dimostra con le sue chiese molto scenografiche che sapranno riempirci gli occhi di meraviglia. Perdersi tra le vie di Trastevere o in uno dei suoi innumerevoli parchi sará un modo alternativo per scoprirne le bellezze. Roma, dopo la prima visita intensiva ai monumenti principali, potrá essere scoperta in più viaggi o gite di un paio di giorni. Ma quindi, cosa vedere a Roma in due giorni scarsi? E quanto potrebbe costarci?

Indice dei contenuti Ecco cosa vedere a Roma in 2 giorni

Chi è già stato più volte a Roma potrà concentrarsi su itinerari meno battuti unendoli a interessanti mostre. Tra questi troviamo il Cimitero Acattolico di Roma situato nel quartiere Testaccio a pochi passi dalla Piramide Cestia. Qui si potranno vedere i luoghi di sepoltura di alcuni personaggi illustri italiani e stranieri. Tra questi vale la pena ricordare Antonio Gramsci, Shelley, Keats, Camilleri, Wilcock e molti altri. Interessante passeggiare lontano dalla folla e dal rumore della città osservando le diverse peculiarità architettoniche di questo cimitero. Spesso, poi, si potranno anche salutare diversi gatti che dalla colonia felina amano godersi il fresco del cimitero. Per l’ingresso è richiesto un contributo di 5 euro.

“Favoloso Calvino”

A chi andrà a Roma nei prossimi mesi si consiglia, inoltre, la visita alla mostra organizzata alle Scuderie del Quirinale per il centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino. Disponibile dal 13/10 al 4/02 “Favoloso Calvino” è la mostra che ci permetterà un’immersione totale nel mondo fantastico dello scrittore. Dalla biografia alle opere tutto ci darà la possibilità di scoprire i diversi lati della personalità eclettica dello scrittore ligure. L’ingresso alla mostra costerà 18,50 euro e si consiglia di prenotare con un po’di anticipo per evitare code e disguidi. Dormire a Roma ci costerà un centinaio di euro nella zona di Trastevere, stessa cifra per il treno da Torino o Milano. Dipenderà, ovviamente, molto da quando si prenoterà. Quindi, ecco cosa vedere a Roma in 2 giorni.

