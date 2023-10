3 piante economiche da piantare adesso in giardino e sul balcone per una primavera super fiorita

Autunno stagione ideale per pensare alle fioriture primaverili. Ecco cosa piantare.

L’autunno è appena iniziato e in molti hanno goduto della fioritura delle loro piante preferite durante il periodo estivo. Tuttavia, le sorprese non sono finite. Questo perché anche se si sta avvicinando il freddo si potrà continuare a lavorare in giardino e nell’orto. Tra le cose da fare proprio in questo periodo troviamo la semina o la messa dimora di piante come il bucaneve, il croco, e il tulipano. Si tratta di tre bulbose molto belle che fioriranno in primavera ma andranno seminate proprio in questo periodo. Quindi, quanto costa e come prendersi cura di questi bulbi? In questo articolo si cercherà di spiegare come curare questi bulbi per permettere loro di fiorire in primavera.

3 piante economiche da piantare adesso in giardino

Il primo bulbo di cui si tratterà è il bucaneve, una pianta davvero semplice da coltivare. In molti conoscono i bucaneve con la denominazione stella del mattino questo, come suggerisce il nome, è legato al fatto che è la prima pianta a fiorire quando ancora c’è la neve. I bucaneve non amano i climi troppo caldi e, per questo motivo, sarà necessario coltivarli all’ombra. Si adattano bene a qualsiasi tipo di terriccio e potranno essere coltivati in giardino o in vaso. Tra i fattori importanti, poi, non dimentichiamo di irrigare dal momento che l’acqua è fondamentale per permettere al bucaneve di fiorire. Per quanto riguarda i costi potremmo acquistare dei bulbi di bucaneve sia in vivaio che su Internet: su Amazon, ad esempio, 25 bulbi ci costeranno circa da 7 a 25 € a seconda del venditore.

Croco

La seconda pianta di cui si tratterà è il croco. Anche in questo caso una pianta semplice da coltivare che, a differenza del bucaneve, ha bisogno di meno acqua e si adatta bene anche in posizioni in pieno sole. Esistono diverse varietà e, di conseguenza, diverse colorazioni dal giallo e al viola passando per il bianco e ai croco misti. Le irrigazioni dovranno essere regolari ma senza esagerare. Si consiglia di utilizzare dell’argilla espansa per evitare di ritrovarsi con i bulbi marci. Si potranno acquistare i bulbi a prezzi dai 6 ai 70 € a seconda delle quantità di bulbi presenti all’interno della confezione.

Tulipano

Da ultimi i più famosi di questa categoria di bulbi, i tulipani. Questi, come gli altri andranno coltivati proprio in questi periodi e sarà necessario utilizzare un terreno sabbioso. Da preferire una sistemazione in giardino o terrazza evitando gli interni. Saranno perfetti anche piantati direttamente in terra lasciando spazio tra un bulbo e l’altro. Si tratta di fiori che amano il sole e che resistono bene al freddo e al caldo. I prezzi dei tulipani saranno simili a quelli del croco e del bucaneve saranno attorno ai 15 euro a confezione, prezzi che varieranno a seconda della quantità. 3 piante economiche da piantare adesso in giardino per una primavera fiorita.

Lettura consigliata

Come cucinare i tortelli ripieni di patate e pancetta spendendo meno di 20 euro