Compra ora e paghi dopo: come funziona la forma di pagamento anti-inflazione che piace sempre più agli italiani  

Si chiama buy now pay later, che alla lettera significa compra ora e paghi dopo, il servizio di pagamento che sta conquistando sempre più i consumatori italiani. Ecco cos’è e come funziona.

Il buy now pay later, Bnpl, è il sistema di pagamento offerto dai siti di e-commerce che consente di rateizzare un acquisto senza interessi e senza commissioni. Si compra un prodotto, lo si paga in tre (o più) comode rate a distanza di un mese l’una dall’altra, senza l’aggiunta di un centesimo. Comodo, no?

La forma di pagamento rateale non è una novità nel commercio, ma negli ultimi anni ha subito un’impennata, complici le difficoltà nel far fronte alle spese e l’inflazione. Proprio per questo il compra ora e paghi dopo, applicato ai pagamenti digitali, si è sempre più diffuso soprattutto in seguito al lockdown e tra i giovani, che preferiscono gli e-commerce ai negozi fisici.

Per accedervi basta un clic

Il dato è confermato da uno studio sulle nuove abitudini degli italiani nel fare acquisti condotto da Kantar x FLOA, l’azienda francese specializzata nelle soluzioni di pagamento rateale. Dalla ricerca è emerso che nel Belpaese il numero di consumatori che ricorrono al Bnpl è cresciuto del 22% tra il 2021 e il 2022. Che cosa piace di questa forma di pagamento? Innanzitutto l’estrema semplicità, perché basta un clic per accedervi. Il consumatore deve solo condividere alcune informazioni essenziali e i dati della carta di credito con la società finanziatrice.

Nella maggior parte dei casi è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma che eroga il servizio, fornire i propri dati (nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, numero di telefono) e associare la propria carta di credito all’account. Poche operazioni semplici come qualsiasi altra operazione digitale. Poi, del buy now pay later piace molto anche la possibilità di rateizzare cifre molto piccole e l’assenza di interessi, perché le spese sono a carico del venditore e non di chi compra.

Compra ora e paghi dopo

La ricerca condotta da Kantar x FLOA evidenzia anche che molti consumatori rinuncerebbero all’acquisto senza la formula del buy now pay later e che l’80% di loro sarebbe disposto a cambiare brand pur di beneficiare del pagamento rateale. Che diventa importante in un momento in cui l’inflazione e l’aumento di prezzo dei beni di consumo rendono sempre più difficile far quadrare il bilancio. Le piattaforme buy now pay later sono numerose e offrono condizioni molto simili.

La pioniera del settore è stata la fintech svedese Klarna, seguita da Scalapay, Clearpay, Paypal Pay Later, Apple Pay Later, Floa e molte altre. Anche Amazon offre il servizio buy now pay later su una parte dei prodotti con la possibilità di frazionare l’importo fino a 12 rate. I consumatori lo utilizzano per comprare soprattutto beni tecnologici, capi d’abbigliamento, elettrodomestici, accessori. È importante tuttavia rispettare tassativamente il piano di rateizzazione. In caso di ritardato pagamento, infatti, le multe possono essere molto salate.

