L’alimentazione moderna è spesso squilibrata e poco sana. Si mangia di fretta ed a volte non si presta neppure la giusta attenzione agli abbinamenti e alle quantità ingerite. Per fortuna esistono molti cibi in grado di dare il giusto nutrimento con uno sforzo da parte del consumatore pari a zero. In pochi conoscono questi spettacolari cibi ricchi di benefici per la salute, ma sarebbe davvero utile iniziare ad integrarli nella dieta. Si sta parlando dei semi.

I semi alimentari sono normalmente semi di varie piante che risultano essere ottimali per un’alimentazione sana e corretta. Questi prodotti alimentari contengono molti elementi nutritivi quali:

acidi grassi essenziali;

fibre vegetali;

minerali;

oligoelementi;

proteine;

vitamina E.

Grazie a tutti questi nutrienti i semi risultano essere ottimi nell’alimentazione. Essi sono un’alta fonte calorica ma c’è da ricordare che ne basta una quantità molto modesta per introdurre i nutrienti necessari al corpo. Infatti nonostante ciò vengono consigliati anche nelle diete dimagranti. Hanno anche un potere saziante molto elevato che gioca a favore dell’organismo e della perdita di peso.

I semi alimentari dovrebbero essere consumati a crudo. Questo è necessario poiché l’aumento di temperatura derivante da una ipotetica cottura eliminerebbe molti dei suoi preziosissimi elementi nutritivi.

Le tipologie

Di seguito le tipologie di semi:

zucca;

canapa;

papavero;

lino;

sesamo;

girasole;

Chia;

albicocca;

cumino nero.

Ognuna delle varie tipologie sopra menzionate possiede caratteristiche proprie. Per questo motivo sarebbe ottimale consumare i semi variando molto spesso la loro qualità. Questo particolare cibo, davvero molto benefico per il corpo, più essere consumato in varie ricette, basta soltanto dar largo alla fantasia. Se invece risulta essere difficile consumarli basterà aggiungerli in insalate sfiziose o anche sopra un primo piatto come condimento aggiuntivo.

Da molti di questi semi si possono ricavare anche degli oli vegetali. Se risulta più comodo è possibile consumare anche i semi in questa forma. La cosa davvero importante sarebbe introdurli in un modo o nell’altro nella dieta quotidiana. I semi sono così ricchi di proprietà che sarebbe davvero un peccato non approfittarne!

Approfondimento

