Come sappiamo per mantenerci in salute e per prevenire molti dei disturbi che ahimè ci possono colpire, dobbiamo fare molta attenzione a ciò che mangiamo. Difatti l’alimentazione ha un ruolo fondamentale nel trovare un benessere fisico e mentale. Assieme alle medicine e alle terapie che concordiamo con il nostro medico curante dunque, dobbiamo considerare anche la dieta come un nostro alleato, in grado di aiutarci a stare bene e a vivere il più serenamente possibile.

Proprietà differenti

Ed effettivamente conoscere le proprietà degli alimenti, ed in particolare in quali ambiti queste ultime potrebbero tornarci utili, è molto importante. Difatti, non tutti i cibi sono uguali, in quanto sono diverse le proprietà che presentano. Ad esempio, la frutta ci aiuta contro il caldo per la presenza di fibre e di importanti quantità d’acqua. Alcuni ortaggi vengono in nostro soccorso contro altri tipi di disturbi, come ad esempio diabete e ipertensione. A tal proposito, tra poco parleremo proprio di uno di questi ortaggi benefici.

Ecco cosa stanno facendo tutti prima di pranzo per abbassare trigliceridi e pressione

Stiamo parlando della cipolla. Per molti sarà una sorpresa, ma la cipolla si rivela un grande aiuto contro questi disturbi, e per questo motivo molti esperti consigliano di inserirla nella propria dieta quotidiana. Difatti questo alimento, grazie alle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, oltre che all’importante presenza di flavonoidi, aiuta ad abbassare i livelli della pressione del sangue e dei trigliceridi. Da uno studio portato avanti dall’Università australiana di Queensland, infatti, si evince come chi assume cipolla quotidianamente mostra un maggiore controllo sia in termini di peso che di pressione.

Oltre, come detto, a riscontrare benefici anche dal punto di vista dei livelli della glicemia. Molti nutrizionisti consigliano, per sfruttare al meglio le proprietà di questo ortaggio, di mangiarne qualche fetta a crudo assieme a qualche foglia di insalata. Possibilmente prima di pranzo e, volendo, prima di ogni pasto principale. Così facendo non potremo che far del bene al nostro organismo, aiutandolo a mantenere sotto controllo valori a dir poco importanti per la nostra salute. Dunque ecco cosa stanno facendo tutti prima di pranzo per abbassare trigliceridi e pressione.