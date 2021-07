La lavatrice è l’elettrodomestico che non deve mancare in nessuna casa perché è comoda e permette di lavare i nostri capi in maniera impeccabile. Ma a volte facciamo degli errori, di cui non ci rendiamo conto, che nel lungo periodo potrebbero causare dei problemi di malfunzionamento. La lavatrice, infatti, dovrebbe essere tenuta in maniera impeccabile perché poi ci restituisce capi non perfettamente puliti o come ci aspettiamo.

Mentre ci sono errori di lavaggio che causano danni ai capi come adoperare un detersivo troppo aggressivo o sbagliare la temperatura, ci sono altri errori.

Sembra incredibile ma questi 5 errori che facciamo sempre danneggiano la lavatrice

Ci sono degli atteggiamenti che facciamo quotidianamente mentre carichiamo la lavatrice che sono sbagliati poiché la danneggiano. Il risultato sarà una lavatrice rotta dopo alcuni anni. Sembra incredibile ma questi 5 errori che facciamo sempre danneggiano la lavatrice:

Utilizzare gli scompartimenti sbagliati; non leggere attentamente le istruzioni della lavatrice; caricare la lavatrice in maniera esponenziale; lasciare oggetti metallici dentro le tasche; non pulire la lavatrice.

Questi 4 atteggiamenti che compiamo sempre quando carichiamo la lavatrice saranno la causa del malfunzionamento della stessa nel lungo periodo.

Infatti, dobbiamo leggere attentamente le istruzioni della lavatrice poiché ciascuna funziona in modo proprio. Gli scompartimenti della lavatrice dove versare il detersivo e l’ammorbidente sono da rispettare e invece, a volte, versiamo i detersivi a casaccio.

Altro errore è il sovraccarico della lavatrice per risparmiare in bolletta e per sbrigarci, quando invece dovremmo mettere pochi indumenti e separarli per “categorie”. Queste sono la biancheria, i colorati, i neri, i bianchi e gli asciugamani e gli accappatoi.

Così come quello di non svuotare le tasche prima di mettere i pantaloni o le giacche dentro la lavatrice. Gli oggetti come monete, forcine e altro danneggiano il cestello. Infine, la lavatrice deve essere pulita regolarmente se vogliamo mantenerla nel tempo e risparmiare sull’acquisto.

Approfondimento

Al Lettore potrebbe interessare anche la lettura di questo articolo:

Come risparmiare 200 euro sull’acquisto dei pezzi di arredamento con questo trucchetto.