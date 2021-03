Sono veramente tante le persone ad essere prigioniere di quella che potremmo definire come un’ossessione. Ovviamente ogni situazione è differente, e in alcuni casi si tratta di una patologia importante per cui servono aiuti specifici. Oltre a queste però esiste una larga maggioranza di individui che, anche se non in una forma patologica, ne possiede almeno una. Che sia il fumo, l’assunzione di caffeina o il cibo, è necessario cercare di controllarle. E per far questo, come molti sapranno, il primo passo è quello di rendersene conto.

Estremamente diffusa

Infatti per capire se una determinata abitudine si stia trasformando in un’ossessione esistono diversi campanelli d’allarme. Dal tempo che impieghiamo per portarla a termine a quanto pensiamo che la nostra vita dipenda da essa, gli esempi sono tanti. Oggi nel particolare vogliamo affrontare un vizio che nel nostro paese risulta estremamente diffuso. Inoltre presenteremo una tecnica che, incredibilmente, può aiutare molto nel cercare di interromperlo. Infatti con uno spicchio di questo alimento smetteremo definitivamente di mangiarci le unghie.

L’aiuto della cipolla

Tutti noi conosciamo almeno una persona che passa tantissimo tempo a mordicchiarsi le unghie. Ce ne accorgiamo subito solitamente, dal momento che la lunghezza delle unghie di questi individui difficilmente supera il livello delle dita. Oltre al fattore estetico che comunque ha la sua importanza, si tratta di un’abitudine molto poco salutare, che per il nostro benessere fisico e mentale dovremmo interrompere. Bene, in questo articolo sveleremo una soluzione che, probabilmente, potrebbe aiutare molti dei nostri Lettori. Vediamo dunque in che modo con uno spicchio di questo alimento smetteremo definitivamente di mangiarci le unghie.

Si tratta a tutti gli effetti di un rimedio che punta a disincentivare il nostro cervello dal passare il tempo a mordicchiare le dita. Ed è molto semplice da mettere in pratica. Infatti dovremo solamente prendere uno spicchio di cipolla e strofinarlo ripetutamente su tutte le unghie. Non importa quante volte ci laveremo le mani, i residui ci metteranno molto tempo prima di svanire. In questo modo ogni volta che ci metteremo le mani in bocca il sapore e l’odore della cipolla ci infastidiranno a tal punto da rinunciare a continuare. Per molte persone ha funzionato, e per questo motivo consigliamo di tentare.