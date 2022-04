Tutti noi abbiamo almeno uno o più nei. Queste macchie di colore scuro sono un cumolo di melanociti ossia cellule che producono melanina, la responsabile del colore della nostra pelle. Chiaramente non tutti i nei sono a rischio melanoma ma è bene procedere ad una mappatura in modo da tenerne a bada l’evoluzione.

Come potremmo togliere i peli che crescono sui nei

Specialmente sul viso, localizzati sul mento o intorno alle labbra si possono sviluppare dei nei sui quali crescono dei peli ispidi. Vedremo in questo articolo come saperne di più e soprattutto come è meglio togliere questi peli.

I nei di Miescher

I nei sono denominati in base allo scienziato o medico che per la prima volta li osservò. Quelli posizionati sul volto sono denominati Mieschier dal nome del dermatologo italo-svizzero che ne delineò la categoria. Non si tratta di nei piatti ma si sviluppano nella maggior parte dei casi a cupola da cui sporgono dei peli assai appuntiti. Come indicato dalla Fondazione Veronesi, di consueto sono nei benigni ma da un punto di vista estetico possono provocare qualche disagio. Le più esposte a questo problema sono le donne. Questi nevi, infatti, sono collocati spesso in zone che sono ricoperte dalla barba negli uomini. Questi fastidiosi peli possono persino divenire simbolo di bellezza come i famosi nei di Marilyn Monroe o Cindy Crawford. Il dubbio concerne il se e come toglierli.

Come fare per rimuoverli

Se traumatizzati dal passaggio di un rasoio o dallo strappo di una pinzetta, non sarà questa la causa della degenerazione in melanomi. Vediamo però come toglierli e con quali metodi. Si possono estirpare con la pinzetta o tagliare alla base. Se gli uomini, mentre si radono la barba, dovessero accidentalmente provocare sanguinamento del neo, dovranno disinfettare la ferita. Procurare la temporanea infiammazione di un neo non comporta però l’insorgere di neoplasie e tumori della pelle.

Anche l’epilazione a filo, spesso usata per il volto non è pericolosa. La ceretta è il metodo più aggressivo e potrebbe asportare parte del neo. Non si corre il rischio di far insorgere melanomi ma naturalmente a livello di traumatizzazione del neo sono da preferirsi gli altri metodi.

Meglio evitare infine la depilazione a luce pulsata e laser perché essendo il neo formato da melanociti potrebbe risentirne. Dobbiamo infatti proteggere i nevi da raggi e luce molto forte, persino da quella del sole.

Occorre però saper distinguere bene i nei perché sebbene sia insolito anche altri tipi di nei possono svilupparsi o esser posizionati sul viso.

Di Clark

I nei di Clack sono i più diffusi. Sono in genere piatti, tondi e tendenti al marrone scuro. Possiamo trovarli in tutte le parti del corpo indistintamente, persino sul volto. Ne esistono diversi tipi e in base all’aspetto possono essere eliminati dal dermatologo.

Abbiamo quindi spiegato come potremmo i peli sui nei e come classificarli.

