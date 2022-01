La pressione sanguigna è uno dei valori fondamentali per comprendere il grado di benessere del nostro corpo.

Pertanto, quando si parla di salute del cuore e dei vasi la pressione è un valore da tenere in considerazione.

I limiti di una pressione normale rientrano in un range di 140 mmHg per la massima e 90 mmHg per la minima. Valori come di 180 mmHg per la massima e 110 mmHg per la minima sono indice di una pressione alta. La pressione alta rappresenta un pericolo non solo per vasi e cuore ma anche per gli organi interni.

È importante riportare la pressione alta nei giusti valori per evitare danni permanenti come ictus e infarti.

Ecco cosa potremmo fare in caso di pressione alta e ballerina per migliorare i valori e prevenire infarti e malattie cardiovascolari

La pressione alta può manifestarsi in due modi differenti: o in caso di picchi pressori, e in questo caso le cause sono legate allo stress, o in seguito all’alimentazione e alle emozioni forti. Ancora l’ipertensione potrebbe essere un valore permanente in quel caso le cause potrebbero essere legate alla genetica.

Mentre nel primo caso piccoli accorgimenti potranno fare la differenza nel secondo caso è indispensabile rivolgersi ad un medico.

Trucchetti per star bene

Per abbassare la pressione sporadicamente alta e in un range di valori non eccessivamente alti è possibile ricorrere ad alcuni trucchetti.

In primis ridurre lo stato di agitazione. Per farlo è possibile ricorrere a tecniche di respirazione. Ideale praticare tecniche come lo yoga e la meditazione.

Inoltre per intervenire in entrambi i casi è necessario modificare alcune nostre abitudini.

A partire dall’alimentazione, dove sarà preferibile evitare il più possibile junk food e cibi altamente salati. Preferire il consumo di alimenti vegetali e cereali integrali. Inoltre ecco 5 cibi ricchi di omega 3 da mangiare a dieta ideali per ridurre il colesterolo e i trigliceridi alti e con cui potremmo prevenire malattie cardiovascolari.

Evitare nella maniera più assoluta fumo e alcolici che aumentano lo stato d’ansia, oltre ad essere sostanze estremamente dannose per il corpo.

Ad arrivare allo sport, infatti praticarlo con costanza gioverà alla salute, anche a quella del cuore. Lo sport favorisce la vasodilatazione, migliorando la circolazione.

Inoltre in questi casi sarà sempre indispensabile rivolgersi al proprio medico curante. Infatti in molti casi sarà necessaria la terapia farmacologica.

Dunque, ecco cosa potremmo fare in caso di pressione alta e ballerina per migliorare i valori e prevenire infarti e malattie cardiovascolari.

Approfondimento

Un pieno di vitamine e sali minerali questa zuppa a base di pesce gustosissima ideale per mantenersi leggeri dopo le grandi mangiate