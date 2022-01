Dopo le grandi abbuffate di Capodanno è ormai tempo di rimettersi in forma. Per farlo bisognerà alleggerire anche le pietanze che mettiamo nei piatti e sotto i denti.

Per farlo sarà necessario per un po’ rinunciare a qualche merendina e “cibo spazzatura” di troppo e cercare di introdurre quanto più possibile cibi leggeri e ricchi di fibre.

Via libera a cibi proteici e carboidrati complessi nelle giuste dosi. Sì a infusi e decotti come questa calda tisana ideale per depurare e disintossicare fegato e intestino dopo grandi abbuffate che ci aiuterebbe a sgonfiare la pancia.

Quella che vogliamo proporre oggi è una zuppa a base di diverse tipologie di pesce. Questo ci permetterà di avere a disposizione un piatto leggero e salutare ma soprattutto ricco di vitamine e minerali, o una vera miniera d’oro per la salute.

Un pieno di vitamine e sali minerali questa zuppa a base di pesce gustosissima ideale per mantenersi leggeri dopo le grandi mangiate

Una zuppa che può essere personalizzata nella scelta del pescato anche in base alla regione di appartenenza.

Ecco una ricetta facile e veloce da riproporre subito dopo le feste di fine anno, per mantenersi leggeri senza rinunciare al gusto. Possiamo affiancarla a dei crostoni di pane e considerarla un primo, un secondo o addirittura un piatto unico.

Zuppa di pesce al pomodoro

Ingredienti per 5 persone:

500 grammi di vongole;

500 grammi di cozze;

400 grammi di calamari;

300 grammi di merluzzo;

300 grammi di pomodorini;

150 grammi di polipetti;

4 cucchiai di sugo di pomodoro;

½ cipolla;

½ bicchiere di vino bianco;

Olio d’oliva e prezzemolo q.b.

Procedimento

Scopriamo come preparare la zuppa. Lavare e affettare pomodorini e cipolle mettere in una casseruola e fare una sorta di soffritto; intanto sfilettare il merluzzo e tagliarlo a quadrotti. Procedere con la pulizia delle vongole e delle cozze e cuocere per 10 minuti in un tegame, con acqua, olio e prezzemolo. Intanto nel tegame con il soffritto aggiungere qualche mestolo di acqua di cottura dei molluschi e aggiungere i calamari e i polipetti.

Lasciar cuocere per 20 minuti e dopo aggiungere le vongole e le cozze. Aggiungere quasi a fine cottura i cucchiai di salsa di pomodoro. Intanto tagliare del pane a fette e renderlo croccante in forno.

Riporre in piatti e servire con l’aggiunta dei crostoni di pane.

Dunque, un pieno di vitamine e sali minerali questa zuppa a base di pesce gustosissima ideale per mantenersi leggeri dopo le grandi mangiate.