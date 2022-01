Da mesi il nostro Ufficio Studi ha analizzato il settore bancario americano valutando le opportunità che questo poteva offrire per investimenti di breve e medio termine. Oggi, andiamo ad analizzare su quali banche puntare a Wall Street nel 2022.

Abbiamo scelto le seguenti società: Bank of America, Citigroup, JPMorgan (NYSE:JPM), PNC Financial Services Group, U.S. Bancorp e Wells Fargo.

Analisi grafica e fair value

I prezzi di fair value sono stati calcolati dal nostro Ufficio Studi dopo aver studiato le voci di bialncio degli ultimi 4 anni.

Bank of America, ultimo prezzo a 48,13. Fair value a 54 dollari.

La previsioni per il 2022

area di minimo 39,11/44,89

area di massimo 56,78/60,67.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 42,13.

Citigroup, ultimo prezzo a 64,91. Fair value a 75 dollari.

La previsioni per il 2022

area di minimo 56,17/59,11

area di massimo 75,49/79,11.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 56,17.

JPMorgan Chase, ultimo prezzo a 165,52. Fair value a 205 dollari.

La previsioni per il 2022

area di minimo 145,11/162,89

area di massimo 199/210,11.

Questa previsione verrà confermata fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 144,84.

PNC Financial Services Group, ultimo prezzo a 220,57. Fair value a 310 dollari.

La previsioni per il 2022

area di minimo 179,34/199,99

area di massimo 255,76/281,12.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 189,26.

Su quali banche puntare a Wall Street nel 2022? U.S. Bancorp e Wells Fargo

U.S. Bancorp, ultimo prezzo a 60,05. Fair value a 93 dollari.

La previsioni per il 2022

area di minimo 50,01/55,44

area di massimo 60,70/76,81.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 53,40.

Wells Fargo, ultimo prezzo a 53,63. Fair value a 60,05 dollari.

La previsioni per il 2022

area di minimo 40,37/47,38

area di massimo 61,23/68,98.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 44,66.