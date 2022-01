Uno dei re incontrastati della cucina nel periodo invernale e fino a primavera è senza alcun dubbio il carciofo.

Questo straordinario e saporito ortaggio di stagione consente infatti di cimentarsi in tantissime ricette da leccarsi i baffi.

Primi piatti, lasagne al forno, timballi, torte salate, oppure semplicemente come straordinario contorno, con loro serve solo tanta fantasia.

Tuttavia in questo periodo tutti cerchiamo, chi più chi meno, di rimediare agli stravizi delle feste.

È per questo che è importante mantenere una sana alimentazione, varia ed equilibrata, che veda l’apporto anche di tanta frutta e verdura.

I carciofi per questo possono essere adattati anche a preparazioni piuttosto leggere, che ci consentono di consumarne in quantità senza sensi di colpa.

Proprio per questo oggi vedremo un modo decisamente poco impegnativo per cuocerli con poche calorie ma senza rinunciare al piacere del palato. Ecco come cucinare i carciofi in modo light senza rinunciare al gusto con una sfiziosa variante.

Un ortaggio ricco di nutrienti e fantastiche proprietà

Prima di scoprire questa ricetta è importante ricordare tutti i benefici di questo ortaggio.

Sono estremamente ricchi di vitamine e minerali fondamentali come vitamina C, magnesio, potassio, fosforo, sodio, calcio e ferro.

Il carciofo è inoltre un’ottima fonte di fibre e di alcune molecole antiossidanti.

Sembrerebbe avere anche un certo ruolo nella riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue.

Tutti i nutrienti in esso contenuto contribuirebbero inoltre ad un buon mantenimento della salute del cervello e delle ossa nonché del sistema cardiovascolare.

Insomma, una vera e propria miniera di salute e benessere da portare in tavola.

Il carciofo è in più un ortaggio decisamente ipocalorico, apportando per 100 grammi soltanto 47 calorie e pochissimi grassi (8%).

Per questo possiamo parlare di un vero e proprio jolly da tirar fuori e gustare ogni volta che ne abbiamo la possibilità.

Ingredienti:

6/7 carciofi medi;

150 ml acqua;

½ cipollotto;

uno spicchio d’aglio;

2 cucchiai olio EVO;

Sale e pepe q.b.;

un limone.

La prima cosa da fare è ovviamente pulire e tagliare i carciofi, lasciandoli in ammollo in acqua e succo di limone.

Nel frattempo mettiamo in una padella antiaderente l’acqua, l’olio, il mezzo cipollotto l’aglio schiacciato ed un paio di fette di limone.

Mettiamo la padella sul fuoco e dopo appena 2 minuti aggiungiamo i carciofi ben scolati.

Aggiungiamo sale e pepe durante la cottura, che dovrà procedere a fuoco medio per circa 30/40 minuti.

Per chi non ha necessità di prestare particolare attenzione alla linea, durante le fasi iniziali possiamo aggiungere 100 grammi di pancetta.

Tagliata a sottili listelline, accanto allo straordinario gusto del carciofo, ci regalerà una variante golosissima e che tutti ameranno.

