Ci sembrerà un’utopia ma a ben vedere anche per quanti di noi svolgono regolare vita sedentaria c’è qualche possibilità e speranza di svolgere un minimo di attività fisica. Anche solo con una camminata. Ovviamente è indispensabile per migliorare la circolazione, aiutare a perdere peso, migliorare la pressione arteriosa e migliorare o abbattere il livello di colesterolo. Questi benefici oltre ad essere ormai parte della cultura popolare e di massa sono costantemente ribaditi da organi scientifici come l’Istituto Superiore di Sanità.

Ecco cosa possiamo fare per camminare 30 minuti ogni giorno e non accorgercene

Se proprio non riusciamo a ritagliare un’ora della giornata da dedicare esclusivamente allo sport e siamo convinti non ce la faremo mai, dall’ISS ci arriva qualche speranza. In particolare, ci giungono dei suggerimenti utili per totalizzare almeno 30 minuti al giorno di attività fisica moderata, anche solo con una camminata. Possiamo distinguere dei consigli per così dire classici, nel senso che probabilmente circolano da tempo, e poi dei suggerimenti ulteriori.

Per iniziare, possiamo:

andare a lavorare a piedi o in bici;

fare le scale invece di prendere l’ascensore;

evitare l’auto per piccoli spostamenti;

organizzare una passeggiata con gli amici.

Altre possibilità

Fin qui i suggerimenti già noti che sono certamente validi e riferibili ad un soggetto sano. Perché in caso di patologie specifiche occorre sempre parlare con il medico e riferire se ad esempio fare le scale anziché prendere l’ascensore, può essere utile o dannoso per quella patologia in particolare. Partendo dall’assunto che siamo persone sane che però conducono una vita spiccatamente sedentaria, abbiamo anche altre possibilità. Ed ecco cosa possiamo fare per camminare 30 minuti ogni giorno e non accorgercene:

proporci di camminare di più anche intorno alla nostra abitazione o in cortile;

non mettere il telecomando al nostro fianco ma alzarci ogni qualvolta occorre cambiare canale;

fare stretching mentre siamo in fila;

svolgere le attività domestiche ci aiuta a perdere calorie;

ginnastica da ufficio.

Volontà innanzitutto

In merito a quest’ultimo punto numerose sono le app che ci guidano nello svolgimento di alcuni piccoli e semplici esercizi. Dal camminare ad altro. Il punto da chiarire è che dobbiamo agire di volontà, quindi andare contropelo e sforzarci di predisporci ad un minimo di impegno, anche una camminata, che comunque non toglie tempo alle nostre agende fitte di impegni e lavoro. Come ricorda l’ISS, almeno 30 minuti di attività aerobica al giorno farebbe sì che nel nostro organismo aumenti la richiesta di ossigeno nonché il carico di cuore e polmoni. Mantenersi in forza non è un’utopia. Infatti un cuore allenato riuscirebbe a pompare una quantità maggiore di sangue senza dispendio supplementare di energia.