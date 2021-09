Le patologie cardiache sono numerose e diverse. In questa sede proviamo a riportare dei consigli su base scientifica per provare a prevenire la fibrillazione atriale. Si tratta di un disturbo del ritmo cardiaco che porta il cuore a battere in modo irregolare e molto veloce. Secondo quanto riferisce l’Istituto Superiore di Sanità la fibrillazione atriale può essere certamente percepita con palpitazioni forti. A volte però può anche sussistere e non presentare alcun sintomo quindi potremmo anche avere un battito irregolare e non saperlo. Normalmente le manifestazioni principali sono palpitazioni, mancanza di respiro, stordimento e affaticamento. Ovviamente questo non significa che se abbiamo uno di questi sintomi automaticamente possiamo trarre una diagnosi fai da te. La fibrillazione dev’essere sempre diagnosticata da uno specialista.

Possiamo provare a prevenire questa malattia cardiaca con queste semplici abitudini che spesso trascuriamo

Se temiamo di poter incorrere in tale patologia, perché magari il medico ci ha messo in guardia, possiamo considerare delle pratiche suggerite sempre dall’ISS che possono aiutarci nella prevenzione. In particolare, pare essere di grande aiuto la pratica di una regolare attività fisica. Sembrerebbe esista una relazione inversa tra movimento ed episodi di fibrillazione atriale. Pare sia stato evidenziato che durante l’estate le persone si muovono di più e la fibrillazione è meno frequente. Quindi l’ente suggerisce di dedicare tempo per l’attività fisica. Anche una ricerca dell’Università di Adelaide in Australia divulgata attraverso alcune riviste scientifiche rivela che le persone che svolgono regolare attività fisica mostrano una riduzione della gravità dei sintomi. Ovviamente in soggetti sani l’attività fisica vale come prevenzione e in chi ha già sintomatologie sospette avvalorate da diagnosi mediche si può considerare lo sport seguendo sempre le indicazioni dello specialista.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stile di vita

Inoltre possiamo provare a prevenire questa malattia cardiaca con queste semplici abitudini che spesso trascuriamo seguendo uno stile di vita sano. Innanzitutto, ha la sua valenza l’alimentazione che dev’essere varia e bilanciata, ricca di verdura e frutta, cereali integrali, pesce e legumi. Soprattutto dovremmo limitare al massimo il consumo di grassi saturi, sale e zucchero e cercare di tenere a bada il colesterolo. Ancora non fumare e mantenere un peso ottimale. Seguendo queste buone abitudini abbiamo la possibilità di iniziare a curarci da soli coccolando il nostro organismo e cercando di non sottoporre il corpo a fattori di stress che derivano proprio dall’insorgere di nuove malattie.